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أعلن تشارلز الثالث ملكا رسميا في بريطانيا خلال احتفال تاريخي في قصر سانت جيمس في لندن.

وبالتزامن مع المراسم، التي تم بثها على التلفزيون لأول مرة، ارتفعت الأعلام البريطانية مجددا احتفالا بالملك الجديد، بعد تنكيسها حدادا على الملكة الراحلة.

وستشهد بريطانيا فعاليات أخرى حتى يوم الأحد، عندما تنكس الأعلام مجددا خلال فترة الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش الملك الجديد رسميا، وأدى اليمين خلال حفل تاريخي متجذر في التقاليد، ولم يحدث منذ أكثر من سبعة عقود.

Getty Images الحرس الملكي يهتف ثلاث مرات للملك الجديد تشارلز الثالث

ما هي مراسم الإعلان الرسمي عن الملك الجديد؟

كان تشارلز ملكا بالفعل، فبموجب قانون التسوية 1701 أصبح ملكا تلقائيا عند وفاة والدته كونه كان ولي العهد. لذلك كان الهدف الرئيسي من اجتماع هيئة الجلوس على العرش الإعلان رسميا عن اسم الملك الجديد.

وعادة، يحدث هذا في غضون 24 ساعة من وفاة الملك أو الملكة. ولكن في هذه المناسبة مر وقت أطول قليلا بين وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس والمراسم التي أقيمت يوم السبت في قصر سانت جيمس بوسط لندن وبالقرب من قصر باكنغهام.

ولأول مرة، قرر الملك تشارلز الثالث بث المراسم مباشرة على شاشات التلفزيون.

من الذين حضروا المراسم؟

اجتمع أكثر من 200 عضو في المجلس الملكي، ومعظمهم من السياسيين السابقين والحاليين مع أفراد من رجال الدين، في قصر سانت جيمس.

ويعود تاريخ نشأة المجلس إلى عصر النورمان. ويبلغ العدد الإجمالي 700 عضو، تم استدعاء 200 فقط.

حضر رؤساء وزراء بريطانيا السابقون جوردون براون وديفيد كاميرون وبوريس جونسون وتيريزا ماي، الذين التقوا بالملكة في مناسبات عديدة على مدار سنوات ماضية، بالإضافة إلى عمدة مدينة لندن وكبار القضاة ومسؤولين آخرين.

BBC

كما حضرت زوجة تشارلز، كاميلا (71 عاما)، التي تعرف حاليا بلقب الملكة القرينة، والأمير ويليام أمير ويلز الجديد.

الجزء الأول: اسم الملك

كانت المراسم في هيئة الجلوس على العرش إلى قسمين، وحضر تشارلز الجزء الثاني فقط.

وفي الجزء الأول من المراسم، أعلنت رئيسة الهيئة اللورد بيني مورداونت، المعينة من جانب رئيسة الوزراء ليز تراس في 6 سبتمبر/أيلول، وفاة الملكة.

وبعدها طلبت من كاتب المجلس قراءة إعلان العرش، والذي تضمن لقب تشارلز المختار كملك: تشارلز الثالث.

اجتمع 200 شخص أو نحو ذلك في الغرفة وقالوا جميعا "حفظ الله الملك" قبل التوقيع على وثائق إعلانه ملكا.

كان الأمير وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس الأساقفة جوستين ويلبي يراقبون ما يجري.

PA Media أطلقت المدفعية طلقاتها لتحية الملك الجديد في جميع أنحاء البلاد

PA Media المدفعية تطلق طلقات التحية أمام جسر البرج في العاصمة لندن

تم التوقيع على وثيقة إعلان تشارلز الثالث ملكا بعد ذلك من جانب أفراد العائلة المالكة، ورئيسة الوزراء، ورئيس أساقفة كانتربري.

وبعد التوقيع، دعت مورداونت إلى الصمت ثم قرأت البنود الرئيسية لما سيجري بعد ذلك.

وقرأت وثيقة الإعلان في بلفاست وكارديف وإدنبرة ومواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد.

الجزء الثاني: الملك يتكلم

كان الجزء الثاني من اجتماع هيئة الجلوس على العرش استقبال الملك الجديد في غرفة العرش في قصر سانت جيمس.

كان هذا أول اجتماع للمجلس الملكي مع الملك الجديد.

Getty Images

اصطف أعضاء المجلس للترحيب بالملك، وكان الجميع وقوفا كتقليد يشير إلى أنه لا يوجد أحد يجلس في مجلس الملك الخاص.

في أول خطاب مؤثر أمام المجلس، تحدث الملك الجديد عن "حياة خدمة والدته العزيزة"، وتعهد بالسير على خطاها.

وقال تشارلز الثالث: "العالم كله يتعاطف معي في الخسارة التي لا يمكن تعويضها والتي عانينا منها جميعا".

وأضاف "كان عهد أمي لا مثيل له في المدة والتفاني والإخلاص. حتى ونحن نحزن، نشكر حياتها الأكثر إخلاصا".

وتابع الملك حديثه عن مسؤولياته الجديدة.

وقال "إنني على دراية عميقة بهذا الإرث العميق والواجبات والمسؤوليات الجسيمة التي انتقلت إلى الآن".

كما أشاد بزوجته كاميلا، الملكة القرينة. وقال "لقد شجعني بشدة الدعم المستمر من زوجتي الحبيبة".

ما هو القسم الذي أداه الملك تشارلز؟

بموجب القانون، يُطلب من الملوك الجدد أيضا أداء القسم للحفاظ على كنيسة اسكتلندا ورعايتها.

هذا لأنه يوجد في اسكتلندا تقسيم للسلطات بين الكنيسة والدولة.

وقع تشارلز نسختين من القسم أمام مجلس الملك الخاص. وقع الشهود أيضا على هذا القسم، بما في ذلك الأمير ويليام، أمير ويلز الجديد، ثم تلته كاميلا، الملكة القرينة.

PA Media تم تسمية الأمير وليام أمير ويلز الجديدة

مع توقيع آخر الشهود على الإعلان، بدأ عزف الفرق الموسيقية.

كان من الممكن أن يعترض تشارلز على أي قسم من تلك التي طُلب منه أن يؤديها، على الرغم من أن آخر مرة قام فيها ملك بذلك كانت في عام 1910 عندما رفض الملك جورج الخامس تعبيرات معادية للكاثوليكية في قسم الإعلان عن توليه العرش.

ماذا حدث على الشرفة؟

ثم انتقلت الأحداث إلى خارج القصر. وحضر البعض من الأفراد العاديين ليشهدوا إعلان تشارلز الثالث ملكا.

Getty Images تمت قراءة إعلان ملك بريطانيا تشارلز الثالث من شرفة ساحة فرياري

جاءت الجماهير بعفوية، حاملين حيواناتهم الأليفة، ممسكين بالزهور، طفل صغير يرتدي زي سبايدرمان، وكان هناك البعض على الكراسي متحركة. وقال مراسل بي بي سي جيمس براينت، في الموقع إن الملابس تباينت ما بين الملابس الرسمية وحتى الرياضية وتلك المخصصة لركوب الدراجات.

وتمت قراءة الإعلان، وأطلق عازفو أبواق الدولة التحية الملكية.

ثم عُزف النشيد الوطني بتغيير الكلمات من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك" لأول مرة منذ أكثر من سبعة عقود.

ماذا حدث بعد ذلك؟

انتهت المراسم عندما أعلن كاتب المجلس الملكي أن تشارلز أصبح "ملكا، رئيس الكومنولث، المدافع عن العقيدة"، قبل إعلان "حفظ الله الملك".

أنهت بيني موردنت المراسم بقراءة مسودات أوامر إعلان الملك الجديد، مع موافقة الملك تشارلز الثالث عليها واحدا تلو الآخر.

Getty Images

Getty Images

BBC

ماذا حدث بعد ذلك؟

انتهى الحفل عندما أعلن كاتب مجلس الملك الخاص أن تشارلز أصبح "ملكا، رئيس الكومنولث، المدافع عن العقيدة"، قبل إعلان "حفظ الله الملك".

أنهت بيني موردنت الحفل بقراءة مسودات أوامر إعلان تشارلز الثالث ملكا، مع موافقته عليها واحدا تلو الآخر.

Getty Images اللورد رئيس مجلس الملك الخاص النائبة عن حزب المحافظين بيني موردونت، قادت حفل تنصيب الملك

Getty Images الملك تشارلز يوقع على بيانات إعلانه ملكا على بريطانيا

أحد هذه الأوامر كان إعلان يوم جنازة الملكة ليكون عطلة.

ولكن قد يمر بعض الوقت قبل أن يتم تتويج تشارلز. فقد استغرق الأمر حوالي 16 شهرا بين وفاة والد الملكة إليزابيث، الملك جورج السادس، في فبراير/شباط 1952 وتتويجها رسميا في يونيو/حزيران 1953.