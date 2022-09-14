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نيروبي: قتل عشرة أشخاص الأربعاء في ضربتين جويتين على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، كما ذكر مسؤول في مستشفى لوكالة فرانس برس بعد أيام على فتح سلطات المتمردين في المنطقة الباب أمام مفاوضات سلام.

وللمرة الثانية خلال يومين، استهدفت غارتان بطائرتين مسيرتين حوالى الساعة السابعة (04,30 ت غ) "منطقة سكنية" والحصيلة هي "عشرة قتلى"، حسبما قال كيبيروم جيبريسيلاسي، المسؤول في مستشفى "أيدر ريفيرال" لفرانس برس.

وأضاف أن الهجوم أصاب منطقة سكنية في ميكيلي وأدى إلى "قتل وجرح مدنيين أبرياء" كما كتب في وقت سابق جيتاشيو ريدا المتحدث باسم سلطات المتمردين في جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية منذ حوالى سنتين.

وكتب فاسيكا أمديسلاسي الجراح في المستشفى نفسه في تغريدة على تويتر أن امرأتين على الأقل جرحتا في أول ضربة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات من مصادر أخرى.