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القدس: وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الأربعاء إلى إسرائيل حيث يجري الخميس محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

وتأتي الزيارة في الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والدولة العبرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".

وطبّعت الإمارات علاقاتها بإسرائيل في 2020 في إطار سلسلة من الاتفاقات تمت برعاية أميركية بين دول عربية والدولة العبرية. وقد حذت حذوها البحرين والمغرب في حين وافق السودان كذلك على تطبيع علاقته مع الدولة العبرية في 2021.

وأبرمت هذه الاتفاقات برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشكلت خروجا عن التوافق العربي الذي يقوم على ربط إقامة علاقات مع إسرائيل بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وسيبحث الوزير الإماراتي خلال زيارته مع "كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية" على ما أوضحت الوكالة.

ومساء الأربعاء قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الذي يتولى حقيبة الخارجية أيضا في بيان إن سلسلة من اللقاءات ستعقد الخميس مع الوزير الإماراتي.

في آذار/مارس توجه الوزير الإماراتي إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الإسرائيلي والأميركي والمغربي والبحريني في لقاء غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية الهدف منه تعزيز التعاون بين بلدانهم.

في أيار/مايو، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا للتبادل الحر هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية وبلد عربي.