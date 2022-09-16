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سمرقند (أوزبكستان): دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة من سمرقند إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن" قبيل لقاء ثنائي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس التركي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان بحضور بوتين "نعمل من أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بالسبل الدبلوماسية".

واستناداً إلى البرنامج الرسمي يلتقي الرئيسان التركي والروسي عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش على هامش القمة.

وسبق للرئيسين أن التقيا مطلع آب/اغسطس في سوتشي الروسية على البحر الأسود.

ويواصل إردوغان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا علاقاته مع كييف وموسكو على حد سواء وقد نجحت وساطته في عقد اجتماعين لممثلي البلدين.

وهو يمد كييف بمسيرات قتالية لكنه يكثر في الأشهر الأخيرة المبادرات تجاه موسكو ولا سيما على الصعيد التجاري.

في آب/أغسطس اتفق بوتين وإردوغان على امدادات غاز روسية لتركيا تدفع بالروبل.