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إيلاف من بيروت: في الأسبوع الماضي، تولت ليز تراس منصب رئيس الوزراء في ما يعتبره كثيرون أكثر الحكومات كراهية للإسلام في التاريخ البريطاني. إنها حكومة ترفض التعامل مع أكبر هيئة تمثيلية للمسلمين البريطانيين.

وقد أقيلت وزيرة لأن "وضعها كوزيرة مسلمة جعل زملائها يشعرون بعدم الارتياح". كما اتهمت الحكومة هذا الأسبوع بمعاملة المسلمين بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية.

بعد يومين من توليها رئاسة الوزراء، اعتلى الملك تشارلز الثالث العرش البريطاني. إنه رجل مفكر، درس الإسلام بعمق، حتى أنه ذهب بعيدًا في تعلم العربية من أجل قراءة القرآن. إن الملك الجديد هو أكثر الملوك مناهضة للإسلاموفوبيا في التاريخ البريطاني، والتناقض مع حكومته صارخ.

خطاب مكهرب

في تصريحات يعود تاريخها إلى عدة عقود، دحض الملك تشارلز الثالث أطروحة "صراع الحضارات" التي تقول إن الإسلام في حالة حرب مع الغرب. على العكس من ذلك، يجادل بأن الإسلام واليهودية والمسيحية هي ثلاث ديانات توحيدية كبيرة تشترك بأكثر كثيرًا مما هو معروف بشكل عام.

منذ عام 1993، كان الملك الجديد راعيًا لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية. في ذلك العام ألقى خطاب تنصيبه بعنوان "الإسلام والغرب". لم يكن الخطاب عن الدين الذي يتوقعه معظم الناس من السياسيين وأفراد العائلة المالكة. وانطلق أمير ويلز في تفكير متطور حول الحضارة الإسلامية وعلاقتها بأوروبا. قال إن الإسلام "جزء من ماضينا وحاضرنا، في جميع مجالات المساعي الإنسانية. لقد ساعد في إنشاء أوروبا الحديثة. إنه جزء من ميراثنا، وليس شيئًا منفصلاً"، حاثًا الناس في الغرب على رؤية التحريفات المعاصرة للإسلام: "يجب أن يكون المبدأ الهادي للشريعة الإسلامية وروحها، المأخوذة مباشرة من القرآن، مبدأ الإنصاف والرحمة".

وأشار إلى أن المرأة منحت الحق في الملكية والميراث في الإسلام منذ 1400 عام، وأشاد بـ "التسامح الملحوظ" للإسلام في العصور الوسطى، وأعرب عن أسفه لـ "الجهل الغربي بالديون التي تدين بها ثقافتنا وحضارتنا للعالم الإسلامي". ووصف الأمير آنذاك الجاليات المسلمة في بريطانيا بأنها "مصدر قوة لبريطانيا" التي "تضيف إلى الثراء الثقافي لأمتنا".

على عكس أولئك الذين يطالبون المسلمين بالتخلي عن هوياتهم من أجل الاندماج، دعا تشارلز إلى عملية تكامل ثنائي الاتجاه: على المسلمين "موازنة حريتهم الحيوية ليكونوا أنفسهم مع تقدير أهمية الاندماج في مجتمعنا"، بينما لا يجب على المسلمين أن يتبنوا "احترام الممارسة اليومية للعقيدة الإسلامية والعناية اللائقة لتجنب الأعمال التي من المحتمل أن تسبب إساءة عميقة".

كان خطابًا مثيرًا: هنا كان وريث العرش يخبر مسلمي بريطانيا، ومعظمهم مهاجرون من المستعمرات السابقة، أن وجودهم في البلاد لم يكن مرحبًا به فحسب، بل قيمًا أيضًا. ومن الصعب تصور تناقض أكبر مع التدخلات الأخيرة من قبل كبار السياسيين البريطانيين.

الأمير "المثير للجدل"

غالبًا ما أثارت مواقف تشارلز تجاه الإسلام والعالم الإسلامي في السنوات الأخيرة جدلاً. كشف كتاب صدر في عام 2018 للمراسل الملكي روبرت جوبسون، والذي كتب بالتعاون مع مكتب تشارلز، أنه عارض غزو العراق في عام 2003، وأعرب عن اعتراضه لرئيس الوزراء توني بلير. وفقًا لجوبسون، اعتقد تشارلز أن "المسيرة بحمل لافتة للديمقراطية على النمط الغربي كان تهورًا وعديم الجدوى". أخبر تشارلز الوزراء أيضًا أنه لم يعد يرغب في استخدام علاقاته مع قادة الخليج لصالح شركات الأسلحة البريطانية.

ثم هناك تعاطفه مع الفلسطينيين، وقد يكون هذا هو السبب وراء قيام ابنه الأمير وليام، وليس تشارلز نفسه، بأول زيارة ملكية إلى إسرائيل في يونيو 2018. وفي عام 2020 فقط قام تشارلز بأول زيارة له إلى إسرائيل. وحرص على زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن أنها "أمنيته العزيزة أن يأتي المستقبل بالحرية والعدالة والمساواة لجميع الفلسطينيين". لم يصرح أي وزير بريطاني حديثًا بمشاعر مماثلة. عندما يتعلق الأمر بالمسلمين الأوروبيين، فإن تشارلز ينتقد علمانية فرنسا وبلجيكا، ويخالف حظرهما ارتداء النساء النقاب في الأماكن العامة.

تعرض تشارلز لانتقادات بسبب عمله الخيري. في يونيو الماضي، تصدرت عناوين الأخبار الأمير آنذاك بعد أن كشفت صحيفة صنداي تايمز أنه قبل حقيبة تحتوي على مليون يورو نقدًا من الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق. نفى صندوق تشارلز الخيري ارتكاب أي مخالفات وليس هناك ما يشير على الإطلاق إلى أنه استفاد بشكل شخصي. ربما أخطأ في الحكم، لكن كثيرًا من التقارير الصحفية كانت غير عادلة.

خذ بعين الاعتبار موجة المقالات المثيرة في يوليو حول تبرع بقيمة مليون جنيه تلقاها صندوقه الخيري من عائلة أسامة بن لادن في عام 2013. لم يكن هناك أي خطأ، فعائلة بن لادن واحدة من أشخر عائلات المملكة العربية السعودية، وهذا يعني ضمناً أن العلاقة بالقاعدة كان مجر هراء.

تقليدي متدين

المعلقون المناهضون للمسلمين يسخرون من ملك بريطانيا الجديد بسبب فضوله الفكري. المعلق الأميركي من المحافظين الجدد دانيال بايبس هو أحد الأمثلة. وكانت تدونته بعنوان: "هل اعتنق الأمير تشارلز الإسلام؟" يستشهد فيها بالعديد من "الأدلة" على أنه هو نفسه قد أسلم، بما في ذلك أن تشارلز شارك في حفل الإفطار في رمضان وانتقاده لسلمان رشدي لإهانة "أعمق قناعات" المسلمين.

قبل قرن من الزمان، انتشرت شائعات كاذبة مماثلة حول ونستون تشرشل. في الحقيقة، الملك أنجليكاني متدين يرتبط ارتباطه العميق بالإسلام (وكذلك اليهودية والمسيحية الأرثوذكسية) باهتمامه بالتقاليد، وهي المدرسة الفكرية الباطنية للقرن العشرين والتي انتقد أنصارها الأوائل العالم الحديث، معتقدين ذلك تشترك جميع الديانات العظيمة في حقائق عالمية يمكن أن تكون ترياقًا للويلات المعاصرة.

شارك تشارلز بشكل خاص في أعمال رينيه جينون، أحد أهم مفكري التقاليد. رأى جينون - وهو مثقف فرنسي نشأ ككاثوليكي وتعلم في جامعة السوربون في أوائل القرن العشرين - الحداثة الغربية التي "تطورت على أسس مادية"، على أنها تمثل "شذوذًا" في تاريخ البشرية.

قال تشارلز في خطاب ألقاه في عام 2006: "إذا دافع [التقليديون] عن الماضي، فذلك لأنه في عالم ما قبل الحداثة، تميزت جميع الحضارات بوجود المقدس". على النقيض من ذلك، فإن عصرنا الحالي هو عصر "التفكك والانفصال والتفكيك". وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا في عام 2000، حذر تشارلز من أن عصرنا "في خطر تجاهل أو نسيان كل معرفة بالمقدسات والروحية". وهذا الاهتمام هو الذي يدعم بيئته. ويعتقد تشارلز أن العصر الحديث لقد أصبح الغرب "استحواذيًا واستغلاليًا بشكل متزايد"، مما يشير إلى أنه يمكننا إعادة تعلم "الوصاية على الطابع السري والروحي الحيوي للعالم" من الإسلام.

نظر جينون نفسه إلى الشرق، وكتب عدة كتب عن الهندوسية والطاوية قبل مغادرته باريس متوجهاً إلى القاهرة. هناك انطلق في الطريقة الأحمدية الشاذلية الصوفية ودرس في الأزهر، أحد مراكز علماء المسلمين السنة في العالم. توفي مسلم في القاهرة عام 1951.

أثار دور جينون في تشكيل نظرة الملك للعالم حيرة العديد من المعلقين الرئيسيين. المؤرخ العسكري ماكس هاستينغز هو أحد الأمثلة على ذلك. في مراجعة لكتاب تشارلز "الانسجام: طريقة جديدة للنظر إلى عالمنا"، كتب في صحيفة ديلي ميل أن "الخطر الرئيسي لمؤسستنا الملكية في العقود المقبلة يكمن في رأسه الصوفي المشوش النوايا الحسنة".

النقد الوحشي

استخدم تشارلز منصبه كأمير ويلز لتعزيز أفكاره بالمعنى العملي. في عام 1993، بدأت مؤسسة الأمير في استضافة برنامج الفنون المرئية الإسلامية والفنون التقليدية. هناك، أنتج الطلاب المنمنمات المغولية والبلاط العثماني والخط العربي. كان اثنان من العلماء التقليديين البارزين يزورون المعلمين - الفيلسوف سيد حسين نصر والباحث مارتن لينجز، الذي كتب سيرة ذاتية شهيرة للنبي محمد وشعر بـ "صاعقة البرق" عندما قرأ كتاب جينون أول مرة. أصبح البرنامج مدرسة الأمير التأسيسية للفنون التقليدية في عام 2004.

يظهر حب تشارلز للفن الإسلامي في حياته الشخصية. ومن هنا جاءت حديقة السجاد، المستوحاة من الحدائق الإسلامية، في منزله. وأوضح شارل : "زرعت في البستان أشجار تين ورمان وزيتون التي ورد ذكرها في القرآن".

كل هذا يضع الملك تشارلز بعيدًا بشكل خطير عن خطى حكومة تروس وحزب المحافظين الذي تقوده. إذا عاد تشارلز إلى موضوع الإسلام، فمن المؤكد أنه سيفتح نفسه للنقد الوحشي من اليمين المحافظين الجدد الذي يضع الكثير من أجندة حكومة المحافظين هذه.

يبقى أن نرى ما إذا كان، على العرش، سيستمر في الحديث عن الدين بشكل علني كما فعل عندما كان أمير ويلز. إنه يحتاج إلى أن يضع في اعتباره الدرس الذي تعلمته والدته، التي ابتعدت بذكاء عن الخلافات العامة. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يكون لدينا ملك معجب بالإسلام علنًا.

بيان جريء

أعربت المساجد في جميع أنحاء البلاد عن تعازيها في وفاة الملكة إليزابيث، وأشار العديد من المسلمين إلى مواقف الملك الجديد تجاه الإسلام.

في خطبته التي ألقاها قبل صلاة الجمعة الماضية في مسجد كامبريدج الصديق للبيئة، اقتبس الشيخ عبد الحكيم مراد، محاضر جامعة الشيخ زايد في الدراسات الإسلامية، كثيرًا من خطاب تشارلز عام 1993 حول "الإسلام والغرب"، ما يعكس اهتمام تشارلز السخي بالإسلام. تميزه عن الكثير من الطبقة السياسية البريطانية. مشيرًا إلى أن تشارلز تعلم اللغة العربية لقراءة القرآن، سأل : "كم عدد الأشخاص في البرلمان الذين سيفعلون ذلك؟"

هل سيتبع تشارلز المثال اللطيف لوالدته ويؤكد بهدوء تقاليد بريطانيا في التسامح والتعددية الثقافية، على النقيض من قومية حكومتي جونسون وتراس؟

هناك بعض الأدلة على أنه سيفعل ذلك.

في أول خطاب للملك تشارلز الثالث بصفته جلالة الملك، قال: "على مدار سبعين عامًا ماضية، رأينا مجتمعنا أصبح واحدًا من العديد من الثقافات والأديان"، قبل أن يعد بأنه "مهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، فأنا سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة".

كان هذا بيانًا جريئًا لا لبس فيه للتعددية. وأي شخص انتبه لتصريحات وأفعال تشارلز بصفته أمير ويلز سيعرف أنه يقصدها بصدق. إنه موقف يميزه عن الحكومة البريطانية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ميدل إيست آي"