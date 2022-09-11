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إيلاف من بيروت: توقع رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون أن تشبه العائلة المالكة في بريطانيا في عهد الملك تشارلز الثالث "الملكية الاسكندنافية"، وأن يؤدي تشارلز واجباته بطريقة غير رسمية و "ودودة" أكثر من والدته إليزابيث الثانية.

المملكة المتحدة والسويد والنرويج والدنمارك ممالك دستورية، لكن ملوكها اعتمدوا منذ فترة طويلة أسلوبًا أقل رسمية من الملكات والملوك البريطانيين، مع تركيز أقل على الاحتفال والاحتفال والعائلات المالكة الأصغر التي تشارك في الواجبات الرسمية. ووافقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي على أن النظام الملكي سوف يتطور في عهد تشارلز، لكنها قالت إنها تتوقع منه إجراء التغييرات "بشكل تدريجي وبعناية شديدة".

بمعنى غير رسمي

في حديثه إلى لورا كوينسبرغ في محطة بي بي سي 1 الأحد، أشار براون إلى قرار الملك بمقابلة الحشود خارج قصر باكنغهام لشكرهم على احترامهم للملكة، وتلقي القبلات على الخد واليد من السيدات. وقال رئيس الوزراء السابق من حزب العمال، الذي خدم في فترة 2007-2010: "أعتقد أن ما أشار إليه تشارلز بالفعل هو أن العائلة المالكة ستكون أصغر، وستكون أشبه بالملكية الاسكندنافية في المستقبل، لكن ليس بطريقة سيئة، لكن بمعنى غير رسمي أكثر".

أضاف: "توقف عند دخوله قصر باكنغهام وتحدث إلى الناس في الحشد وكانت هذه إشارة كان يرسلها بأنه يريد أن يشعر الناس أنه سهل الوصول إليه وأنه لن يكون غائبًا عن الجمهور أو لا يمكن الاقتراب منه".

وقال براون إنه يحترم وجهات نظر أمير ويلز السابق بشأن البيئة، لكنه يعتقد أنه سينحي جانباً المصالح الشخصية والعمل الخيري بصفته ملكاً "لصالح التركيز بنسبة 100 في المئة على واجبات الملك، والتي ستشمل قدراً هائلاً من السفر، ليس في بريطانيا فحسب، لكن في جميع أنحاء العالم". أضاف: "إنه لأمر جيد بالنسبة إلى بريطانيا أن يكون لدينا ملك مستعد للتطلع إلى الخارج، ومستعد للتحدث إلى البلدان في جميع أنحاء العالم".

وقالت ماي، رئيسة الوزراء المحافظة من 2016 إلى 2019: "إذا نظرت إلى النظام الملكي والعائلة المالكة، فقد طوروا بشكل مطرد نهجًا مختلفًا، وطريقة مختلفة للقيام بالأشياء، بمرور الوقت. أنا متأكدة من أن الملك تشارلز سيواصل المضي قدمًا في ذلك. وبالطبع هو شخص مختلف وقد يرغب في تغيير الأشياء من بعض النواحي. لكنني أعتقد بشكل نقدي - كما فعلت الملكة - أن أي تغيير في الطريقة التي تتم بها الأمور سيتم بشكل تدريجي وبعناية شديدة".

قالت ماي إن الجمهور يتوقع من تشارلز "إحساسًا بالاستمرارية ولكن أيضًا هذا الشعور بالاعتراف بأن العالم يتغير، ويتغير، ويستمر في التغيير، والاستعداد للتطور جنبًا إلى جنب مع ذلك"، ووصفت الملك الجديد بأنه "شخص مدروس للغاية، لكن مع شعور والدته بالمرح أيضًا".

ذكي للغاية وساحر

ووصف رئيس وزراء سابق آخر، ديفيد كاميرون، تشارلز الثالث بأنه "ذكي للغاية وساحر"، وكشف عن أن زوجته سامانثا كانت تأمل دائمًا أن تجلس بالقرب منه في المناسبات الرسمية، قائلة: "إنه أفضل شخص يجلس بجانبه".

أضاف كاميرون: "إننا حزينون على فقدان أعظم ملكة، لكنني أعتقد أن الملكية الدستورية في أيدٍ أمينة".

تمت دعوة جميع رؤساء الوزراء لحضور اجتماعات أسبوعية مع الملكة خلال فترة وجودهم في المنصب، في تقليد سيستمر في عهد الملك تشارلز. ومع ذلك، لم يناقش أي منهم تفاصيل المحادثات في الاجتماعات، والتي تتم على أساس السرية المطلقة.

كشف كاميرون أنه شارك أيضًا في المرور بالجماهير مع تشارلز بينما كانت الملكة لا تزال على قيد الحياة، حيث أعد أمير ويلز آنذاك نفسه لتوليه العرش في نهاية المطاف. ورفض الاقتراحات القائلة بأنه من غير الملائم أن "يتدخل" الأمير آنذاك في السياسة للترويج لقضايا حيواناته الأليفة. وقال كاميرون: "لم أشعر أبدًا أنه حاول التأثير علي بشكل غير لائق بأي شكل من الأشكال. أعتقد أن وريث العرش له الحق الكامل في الاهتمام بقضايا مثل البيئة والحفاظ على الحياة البرية والبيئة المبنية. وفي الواقع، ربما بدا العديد من الأسباب التي تناولها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي هامشية إلى حد ما، لكنه اختار رعاياه بطريقة رائعة وأصبح خبيرًا في أشياء مثل تغير المناخ والبيئة قبل فترة طويلة من حديث السياسيين عنها. أعتقد أن سعيه لتحقيق ذلك كان مبررًا تمامًا".

سيكون بارعًا

كان كاميرون رئيسًا للوزراء عندما أجبر حكم أصدرته محكمة المعلومات نشر ما يسمى بـ "مذكرات العنكبوت الأسود" التي أرسلها تشارلز بصفته أمير ويلز إلى وزراء الحكومة، ما أثار مخاوف بشأن مجموعة واسعة من القضايا. وهو دافع عن ممارسة الملك المستقبلي المتمثلة في مخاطبة الوزراء مباشرة بهذه الطريقة: "أعتقد أنه من الصواب تمامًا أن يناقش وريث العرش الأمور مع السياسيين ويكتب لهم رسائل وكل ما تبقى. لمَ لا؟ لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن يكون هناك أي قلق عام بشأن ذلك".

تنبأ كاميرون بأن الملك الجديد سيكون "بارعًا في منصبه - بارعًا في الاستماع، ورائعًا في طرح الأسئلة، وإعطاء النصائح الحكيمة والمشورة الحكيمة".

وقال رئيس الوزراء السابق المحافظ الذي حكم من 2010 إلى 2016: "ربما كانت هذه أطول فترة تدريب مهني في التاريخ. إنه يعرف الكثير عن العديد من الموضوعات، ومثل والدته، هو دبلوماسي رائع. رأيته يعمل في اجتماعات رؤساء حكومات الكومنولث، وهو يعرف كل زعيم شخصيًا، ويتفاعل معهم ببراعة، مع القوة الناعمة التي يجلبها العاهل البريطاني لمساعدة رئيس وزراء وحكومة في كل هذه العلاقات الدولية".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إندبندنت" البريطانية