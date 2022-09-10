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أعلن مجلس اعتلاء العرش، اليوم (السبت)، تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد يومين من وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن «الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث ... فليحفظ الرب الملك».





الملك تشارلز الثالث يوقع خلال المراسم على إعلانه رسمياً ملكاً للمملكة المتحدة



وقام الملك تشارلز الثالث خلال المراسم بالتوقيع على إعلانه رسمياً ملكاً للمملكة المتحدة، وقال في خطابه: «أدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المناطة بالملك.

وخلال المراسم قام أعضاء المجلس بتوقيع الإعلان الرسمي على اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش، وذلك بحضور عدد من رؤساء الوزراء السابقين.