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إيلاف من لندن: حيا الملك تشارلز الثالث في أول خطاب وجهه للأمة البريطانية، والدته الملكة الراحلة الملك، وقال إنها كانت "مصدر إلهام" ومثال له ولأسرته.



وقال العاهل البريطاني الجديد إن حياة الملكة الراحلة كانت "حياة طيبة" ، مضيفًا أنه "حزين للغاية على وفاتها". وأضاف "وإلى أمي العزيزة ، بينما تبدأ رحلتك الرائعة الأخيرة للانضمام إلى عزيزي الراحل بابا ، أريد ببساطة أن أقول هذا: شكرًا لك. شكرًا لك على حبك وتفانيك لعائلتنا ولأسرة الأمم التي خدمتها بجد طوال هذه السنوات. لتبتهل لك ولراحتك الملائكة".



وتحدث اللملك بعد ذلك عن جنازة والدته المقبلة، وقال: "في غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوع ، سوف نجتمع كأمة ، كدولة وكومنولث ، بل كمجتمع عالمي ، لنضع والدتي الحبيبة للراحة. في حزننا ، دعونا نتذكر ونستمد القوة من نور مثالها".



وقال: "بالنيابة عن جميع أفراد عائلتي ، لا يسعني إلا أن أقدم خالص الشكر والصادق على تعازيكم ودعمكم. إنها تعني لي أكثر مما يمكنني التعبير عنه."

وفي خطابه، تحدث الملك تشارلز الثالث عن ابنه الأصغر هاري دوق ساسكس وزوجته. وقال: "أعبر عن حبي للأمير هاري وميغان وهما يواصلان بناء حياتهما في الخارج."

أمير ويلز



وتابع العاهل البريطاني بان ابنه وليام سيصبح أميرًا لويلز. وقال: "بصفته وريثًا لي ، يفترض ويليام الآن الألقاب الاسكتلندية التي كانت تعني لي الكثير".



واضاف: "يخلفني دوق كورنوال ويتولى مسؤوليات دوقية كورنوال التي اضطلعت بها لأكثر من خمسة عقود. اليوم ، أنا فخور بأن أكون أمير ويلز، Tywysog Cymru ، البلد الذي تشرفت بتحمل لقبه خلال الكثير من حياتي وواجبي|.

وقال الملك تشارلز الثالث: "مع كاثرين إلى جانبه ، سيواصل أميرنا الجديد وأميرة ويلز ، كما أعلم ، إلهام وقيادة محادثاتنا الوطنية ، مما يساعد على جلب الهامش إلى المركز حيث يمكن تقديم المساعدة الحيوية."

مسؤولياتي الجديدة



ونوه الملك قائلا: "ستتغير حياتي بالطبع عندما أتحمل مسؤولياتي الجديدة". وقال: "لن يكون من الممكن بالنسبة لي بعد الآن أن أعطي الكثير من وقتي وطاقاتي للمؤسسات الخيرية والقضايا التي أهتم بها بشدة. لكنني أعلم أن هذا العمل المهم سيستمر في أيدي الآخرين الموثوق بهم".



وتابع: "هذا أيضًا وقت تغيير بالنسبة لعائلتي. أعتمد على المساعدة المحبة من زوجتي الحبيبة كاميلا. تقديراً لخدمتها العامة المخلصة منذ زواجنا قبل 17 عامًا، وهي أصبحت قرينة الملك".

وقال الملك: "أعلم أنها (كاميلا) ستجلب لمطالب دورها الجديد التفاني الثابت في أداء الواجب الذي أصبحت أعتمد عليه كثيرًا".



واعاد العاهل البريطاني إلى الأذهان تاملاته حين تولت والدته الراحلة العرش في عام 1952 وقال: "عندما اعتلت الملكة العرش ، كانت بريطانيا والعالم لا يزالان يتعاملان مع الحرمان وعواقب الحرب العالمية الثانية ، ولا يزالان يعيشان وفقًا لتقاليد الأزمنة السابقة.

تعددية وتنوع



وأضاف: "على مدار السبعين عامًا الماضية ، رأينا أن مجتمعنا أصبح واحدًا من العديد من الثقافات والأديان. لقد تغيرت مؤسسات الدولة بدورها. ولكن ، من خلال جميع التغييرات والتحديات ، ازدهرت أمتنا وعائلة العوالم الأوسع - التي أنا فخور جدًا بمواهبها وتقاليدها وإنجازاتها – وازدهرت".



وقال الملك تشارلز الثالث: "لقد ظلت قيمنا ثابتة ، ويجب أن تظل ثابتة. كما أن دور وواجبات الملكية تظل كذلك ، كما هو الحال مع علاقة الملك الخاصة ومسؤوليته تجاه كنيسة إنكلترا - الكنيسة التي يترسخ فيها إيماني بعمق".

وخلص الملك إلى القول: "في هذا الإيمان والقيم التي يلهمها ، نشأت على احترام الإحساس بالواجب تجاه الآخرين ، ولأحظى بأكبر قدر من الاحترام بالتقاليد والحريات والمسؤوليات الثمينة لتاريخنا الفريد ونظامنا الحكومي البرلماني".

