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إيلاف من لندن: للمرة الأولى كان العاهل البريطاني الجديد تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، في مواجهة رعاياه وجها لوجه خارج قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، وسيتم غدا السبت المناداة به ملكا.

وهتفت حشود ضخمة للزوجين الملكيين عند وصولهما إلى القصر، قبل أن يغادر الملك سيارته من طراز (بنتلي) ويبدأ في مصافحة عدد لا يحصى من الجمهور وسط صيحات "حفظ الله الملك".

وفي المشاهد العاطفية، اندلع عرض مرتجل للنشيد الوطني عندما تم رفع العلم الملكي فوق قصر باكنغهام لأول مرة في عهده.

وهتفت الحشود ثلاث مرات لتشارلز الثالث، بينما قبل البعض يده عندما مر بهم، وكانت الملكة كاميلا تتبعه من الخلف على مسافة تقربية، قبل أن تنضم إلى الملك إلى جانبه لترى باقات واكاليل الورود خارج بوابات قصر باكنغهام.

عزف البوق

عندما عزف البوق، سار الزوجان الملكيان وكلاهما يرتديان ملابس سوداء جنبًا إلى جنب عبر المدخل الرئيسي لقصر باكنغهام المقر الرسمي للملك.

وكان الملك وزوجته، حطا في قاعدة نورثهولت التابعة لسلاح الجو الملكي آتيا بعد مغادرة بالمورال، حيث مكثا طوال الليل ليكونوا بجانب سرير الملكة الراحلة.

وكان الملك تشارلز الثالث بدأ مهامه كملك على الرغم من حزنه، بإصدار أمر باعلان الحداد الملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة الراحلة.

وسيحفل أفراد العائلة الملكية وموظفو الأسرة الملكيو ووممثلوها في مهام رسمية الحداد الملكي، جنبًا إلى جنب مع الجهات الملتزمة بالواجبات الاحتفالية.

مجلس الانضمام

في غضون ذلك ، قال قصر باكنغهام إنه سيتم إعلان الملك في مجلس الانضمام "المعني باجراءات المناداة بالملك الجديد" الساعة 10 صباحًا يوم السبت في قصر سانت جيمس، وسيتم بثه على التلفزيون لأول مرة في التاريخ.

وبحسب بيان للقصر الملكي، ينقسم مجلس الانضمام ، الذي يحضره مستشارو الملك ، إلى جزأين، في الجزء الأول، سيقوم مجلس الملكة الخاص، بدون وجود الملك، بإعلان الملك ، والموافقة رسميًا على الأوامر التبعية المختلفة ، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالإعلان.

دعم كنيسة اسكوتلندا

الجزء الثاني، هو اجتماع مجلس الملك الخاص، حيث سيصدر اعلان الملك الذي سيقرأ ويوقع قسمًا لدعم أمن الكنيسة في اسكتلندا والموافقة على الأوامر في المجلس التي تسهل استمرارية الحكومة.

وسيتبع مجلس الانضمام الإعلان الرئيسي، والذي سيُقرأ في الساعة 11.00 من الشرفة المطلة على ديوان فريري في قصر سانت جيمس. حيث سيتم قراءة إعلان تتويج الملك من قبل مسؤول الملك للمراسيم للتوشيحات والأوسمة (Garter King of Arms)، يرافقه قائد سلاح الجو وضباط آخرون من القوات المسلحة.

كما ستتم قراءة إعلان ثان في مدينة لندن، في البورصة الملكية في الساعة 12.00 في نفس يوم السبت 10 سبتمبر. وستتم قراءة المزيد من الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز في الساعة 12 ظهرًا من اليوم التالي الأحد 11 سبتمبر.

وتقديراً للملك الجديد ، سيتم رفع الأعلام كاملة من وقت الإعلان الرئيسي في قصر سانت جيمس حتى ساعة واحدة بعد الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، وبعد ذلك ستعود الأعلام إلى نصف الصاري في الحداد على وفاة الملكة.

