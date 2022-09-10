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إيلاف من لندن: تمت المناداة رسميا، صباح السبت 10 سبتمبر 2022، بالملك تشارلز الثالث ملكت على الملمكة المتحدة والكومنولث من شرفة قصر سانت جيمس في لندن واسكوتلندا وأيرلندا وويلز.

وقدم الملك تشارلز الثالث إعلانه ملكا وأدى قسمه في قصر سانت جيمس الساعة 10 صباحًا على "تولي واجبات ومسؤوليات السيادة" والسير على خطى والدته الراحلة.





وكان "مجلس اعتلاء العرش" وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ولي العهد ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري اجتمع في قصر سانت جيمس لاعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية.

مشاركة نسائية



ولأول مرة شاركت النساء في اجتماع مجلس الجلوس، كما تم نقل هذه المراسم في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى في التاريخ البريطاني.

وأعلن البرلمان الولاء للملك الجديد وقدم تعازيه بوفاة الملكة. في فترة بعد الظهر، استقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين.

وكان مجلس الملكة الخاص، الذي يضم سياسيين وكبار رجال الدين وقضاة المحكمة العليا ، أولاً بدون الملك لإعلان الملك الجديد وترتيب الأعمال المتعلقة بالإعلان.



النشيد الوطني



ومع تلاوة الإعلان عن تنصيب الملك، عزف النشيد الوطني "حفظ الله الملك" وأطلقت المدفعية الملكية 41 طلقة تحية له من حديقة هايد بارك.

وتبع اعلان المناداة بالملك الجديد، العديد من الإعلانات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مع الإعلان الثاني في مدينة لندن في بورصة رويال في منتصف نهار اليوم السبت وإعلانات أخرى في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز في منتصف نهار غدًا.

وكان اعيد رفع الأعلام بكامل طاقتها من الإعلان الرئيسي عن التنصيب حتى الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد تقديراً للعاهل الجديد، حيث سيتم تنكيسها إلى نصف الصاري لإحياء ذكرى الملكة.

