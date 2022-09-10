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أعلن مكتب الحاكم العام لكندا، إن مراسم إعلان اعتلاء الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا ستقام اليوم (السبت) في مدينة أوتاوا.

وستقام المراسم في العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش) في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام المعين من قبل بريطانيا، والذي يعمل نيابة عن الملك.

وأصبح تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً ملكاً بشكلٍ تلقائي للمملكة المتحدة ورئيساً لبريطانيا و14 دولة أخرى من بينها كندا، عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث الخميس عن عمر يناهز 96 عاماً.

وعلى الرغم من أن كندا لم تعد مستعمرة بريطانية في عام 1867، إلا أنها ظلت في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1982، ولا تزال عضواً في كومنولث دول الإمبراطورية البريطانية السابقة التي كانت ملكة بريطانيا رئيسة لها.

تعازي

وكان المقر قد أعلن عن إغلاق أبوابه "بعد وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية حتى إشعار آخر". وذلك في بيان أشار فيه إلى أنه سيفتح أبوابه من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً للرغبين بالتوقيع على كتاب العزاء المخصص لوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية