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تايبيه: قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بقوة 6,5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان السبت بدون تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار.

وأضاف أن الزلزال ضرب بعيد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال مدينة تايتونغ الساحلية على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن شدته بلغت 6,4 درجات وأنه ضرب على عمق 7,3 كيلومترات.

وكان مرصد المسح الجيولوجي الأميركي قد أعلن بداية أن شدة الزلزال بلغت 6,6 درجات قبل أن يراجعها.

ولا تصدر الجزيرة تحذيرات من حدوث تسونامي ما لم يكن الزلزال أقوى من 7 درجات.

يمكن أن تكون بعض الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن ذلك يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه.

وقدّر المرصد الجيولوجي الأميركي أن هناك احتمالًا ضئيلًا لوقوع ضحايا السبت رغم توقع حدوث أضرار محليّة.

تقع تايوان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.