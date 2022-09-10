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جاكرتا: ضرب زلزال قوته 6,1 درجات إقليم بابوا الإندونيسي صباح السبت، تلته هزة أخرى شدتها 5,8 درجات بعد بضع دقائق، على ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إن الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومترا، على بعد حوالى 272 كيلومترا من مدينة أبيبورا.

وضرب زلزال ثالث بقوة 5,9 درجات المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومترا.

ولم تعلن السلطات على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وتحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية في تغريدة عن هزات معتدلة وأضرار محدودة.

وقال منسّق الوكالة إن سكان سارمي البالغ عددهم 11 ألف نسمة شعروا بالزلزال. كما شعر بها سكان مامبيرامو البالغ عددهم 36 ألف نسمة.

تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.