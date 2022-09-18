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فوكوكا (اليابان): يلازم آلاف الأشخاص مراكز إيواء في جنوب غرب اليابان الأحد مع ترقّب وصول الإعصار "نانمادول" الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لملايين السكان.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت "تحذيراً خاصاً" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو، وهو تحذير لا يصدر إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفاً مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.

وبحلول صباح الأحد كان التيار الكهربائي مقطوعاً عن 25680 منزل في ناحية ميازاكي في كاغوشيما، في حين توقّفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة، وفق ما أعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن المنطقة قد تواجه مخاطر "غير مسبوقة" من جراء الرياح والأمطار.

والسبت قال رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا للصحافيين "يتوجب توخي أقصى درجات الحذر"، محذّراً من أن الإعصار المرتقب "خطير جدّا".

وقال كورورا للصحافيين "ستكون الرياح شديدة للغاية إلى حد أن بعض المنازل قد تنهار"، محذراً من فيضانات وانهيارات أرضية.

أوامر إخلاء

إلى الآن صدرت أوامر إخلاء لنحو 2,9 مليون شخص من سكان كيوشو، وفق الوكالة الحكومية لمكافحة الحرائق والكوارث، وقال مسؤولون في كاغوشيما إن عدد الذين نُقلوا إلى مراكز إيواء بحلول صباح الأحد تخطى 8500 شخص.

وتشمل أوامر الإخلاء توصيات للسكان بضرورة الانتقال إلى ملاجئ أو أماكن قادرة على تحمّل شدّة الأحوال الجوية.

لكن أوامر الإخلاء ليست ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في إقناع السكان بالتوجّه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.

وحضّ كورورا السكان على إخلاء منازلهم قبل اشتداد العاصفة وشدّد على وجوب اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لا سيما لسكان المباني المتينة.

وقال كوروا "الرجاء الانتقال إلى مبان متينة قبل أن تبدأ الرياح العاتية بالهبوب، والابتعاد من النوافذ حتى داخل المباني المتينة".

ظواهر "غير مسبوقة"

وبحلول صباح الأحد توقّفت القطارات الفائقة السرعة عن العمل وكذلك القطارات المحلية، وأفادت شبكة "ان.اتش.كي" الإعلامية الرسمية بإلغاء 510 رحلات جوية على الأقل.

والأحد أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن "القسم الجنوبي من منطقة كيوشو قد يشهد رياحاً عنيفة وأمواجاً عاتية ومداً عالياً" مشدداً على أن شدّة هذه الظواهر ستكون "غير مسبوقة"، وحضّت السكان على اتّخاذ "أقصى درجات الحذر".

وأفاد مسؤول في منطقة كاغوشيما وكالة فرانس برس بعدم ورود أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، لكنّه أشار إلى أن الأوضاع تشهد تدهوراً.

وأشار إلى "اشتداد الأمطار والرياح"، وقال إن "الأمطار غزيرة إلى حد تعذّر رؤية ما يحصل خارجاً. كل شيء يبدو أبيض".

وعند التاسعة صباحاً (00,00 ت غ) كان الإعصار على بعد 80 كيلومتراً إلى جنوب شرق جزيرة ياكوشيما ومصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن يؤدي الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة في كيوشو مساء الأحد، على أن يتحوّل مساره بعد ذلك نحو الشمال الشرقي ليضرب صباح الأربعاء أراضي أكبر جزيرة يابانية.

موسم الأعاصير

ويعد الموسم الحالي موسم الأعاصير في اليابان التي تشهد نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطاراً غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.

وعام 2019، ضرب الإعصار "هاغيبيس" اليابان بينما كانت تستضيف كأس العالم للركبي وأودى بأكثر من مئة شخص.

وقبل عام، أدى الإعصار "جيبي" إلى إغلاق مطار كانساي في أوساكا وأودى بـ14 شخصاً.

وأسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة عن مصرع أكثر من مئتي شخص في غرب اليابان خلال الموسم السنوي الماطر عام 2018.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.