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إيلاف من لندن: أكد العراق الاحد حرصه على إنجاح القمة العربية المقبلة في الجزائر والمشاركة الفاعلة فيها متطلعا لتأديتها دوراً أساسياً في تعزيز الصف العربي إزاء قضاياه المصيرية .

وخلال استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم لمبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي والوفد المرافق له فقد تسلم دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في الاول من تشرين الثاني نوفمبرالمقبل.

وأكد الكاظمي حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها وأعرب عن تطلع العراق إلى أن تؤدي هذه القمة دوراً أساسياً في تقوية الصف العربي والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

واكد الكاظمي الرغبة في "تنمية وتطوير العلاقات التأريخية بين العراق والجزائر في بمختلف المجالات".. مشيرا الى تطلع العراق لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في وقت قريب وتعزيز العمل الثنائي لما فيه مصلحة شعبي البلدين.

الرئيس صالح: القمة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك



ومن جهته تسلم الرئيس العراقي برهم صالح اليوم دعوة من المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل عبد الرشيد طبي للمشاركة في القمة العربية التي تنظمها بلاده.

الرئيس العراقي برهم صالح خلال تسلمه الاحد 18 سبتمبر 2022 دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سلمها له وزير العدل عبد الرشيد طبي للمشاركة في قمتها العربية في الاول من نوفمبر المقبل (مكتبه)

وسلم الوزير إلى الرئيس برهم صالح دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر فيما حمّل الرئيس صالح الوزير تقديره إلى الرئيس تبون وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.

القمة العربية تنعقد بعد 3 سنوات من الأخيرة



وكانت الجامعة العربية قد اعلنت في السادس من الشهر الحالي أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي في القاهرة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ158 إنه "تم الاتفاق بشكل نهائي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اعلى عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و2 نوفمبر المقبل".. مشيرا إلى أن آخر قمة عربية عقدت كانت في عام 2019 أي مضى أكثر من 3 سنوات على عقدها. فقد تأجلت القمة العربية عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

ويتزامن تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.