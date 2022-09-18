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موسكو: حضّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب "أي تصعيد جديد" وذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيسي الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين وقعت مواجهات حدودية بينهما هذا الأسبوع.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي "دعا الطرفين إلى تجنّب أي تصعيد جديد وإلى اتّخاذ تدابير لإيجاد حل بأسرع وقت ممكن وذلك بالوسائل السلمية والسياسية-الدبلوماسية حصرا".