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سمرقند (أوزبكستان): أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بـ"مراكز النفوذ الجديدة" خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أوزبكستان، في حين تشهد العلاقات بين موسكو والدول الغربية توتراً شديداً.

وأكد بوتين في كلمته أن "الدور المتعاظم لمراكز النفوذ الجديدة (...) يتضح بشكل متزايد" مشدداً على أن التعاون بين بلدان منظمة شنغهاي للتعاون خلافاً للدول الغربية، يستند إلى مبادئ "مجردة من أي أنانية".

وأضاف "نحن منفتحون على التعاون مع العالم بأسره".

ومضى يقول "سياستنا مجردة من أي أنانية. نامل أن يدير الآخرون (..) سياستهم استناداً إلى المبادئ نفسها" في إشارة واضحة إلى الدول الغربية.

وتسعى روسيا في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز روابطها مع الدول الآسيوية فيما تعاني من عقوبات غربية فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا حيث يواجه الجيش الروسي صعوبات.