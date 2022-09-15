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صفة فلاديمير بوتين النهائية كرئيس - رفضه التراجع على الإطلاق - ساعدته على إبراز القوة العالمية الروسية لسنوات. لكن وسط النكسات المتكررة في الحرب بأوكرانيا، فإن نهجه غير المرن يبدو أشبه بعيوبه الكثيرة.

إيلاف من بيروت: مع هروب القوات الروسية في حالة من الفوضى في منطقة خاركيف بأوكرانيا السبت – مرتديم ملابس المدنيين، ومتخلين عن أطنان من المعدات العسكرية والذخيرة - بدا بوتين أصمًا. إن إصلاح ما تعطل استراتيجية بوتين الحربية، وبالتالي رئاسته وسمعته، سيكون أصعب كثيراً.

كان الهجوم المضاد في شمال شرق أوكرانيا قيد التنفيذ حتى مع إصرار بوتين، في مؤتمر عقد في الشرق الأقصى قبل أيام، على أن روسيا "لم تخسر شيئًا ولن تخسر شيئًا" في الحرب، وهي ملاحظة بدت غافلة عن النكسات الروسية المتكررة والخسائر الفادحة بشكل صادم. يجهل ما كان يجري في ساحة المعركة.

وقال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، الاثنين إن الحرب "ستستمر حتى تتحقق الأهداف التي تم تحديدها". ومع ذلك، من الصعب معرفة ما هي هذه الأهداف. فشل هدف بوتين الأولي، المتمثل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الآن، يجادل محللون استخباراتيون وعسكريون غربيون بأنه من غير المرجح أن تحقق روسيا هدفها الاحتياطي المفترض المتمثل في الاحتفاظ بدونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

نصر ما

بافتراض أن هدف بوتين ينطوي على القدرة على إعلان النصر بشكل ما، فإن الانسحاب الروسي الفوضوي من خاركيف - ما أطلقت عليه موسكو "إعادة تجميع" - يترك الآن للرئيس البالغ من العمر 69 عامًا خيارات قاسية ومتقلصة. يمكنه أن يوسع نطاقه ويعلن عن تعبئة عسكرية إلزامية وطنية محفوفة بالمخاطر سياسياً - وهو أمر نفى بيسكوف يوم الثلاثاء حتى أنه قيد المناقشة. كان بإمكانه المضي قدمًا، وحرث الجنود غير المدربين تدريباً جيداً والذين يفتقرون إلى الدوافع بشكل متزايد، وتنفيذ هجمات مدفعية وحشية على البلدات والمدن لإرهاب السكان الأوكرانيين، أو يمكن أن يتصاعد بطريقة متطرفة، كما يخشى بعض أشد منتقدي بوتين، من التحول إلى الأسلحة الكيميائية أو حتى الأسلحة النووية.

حتى الآن، بذل بوتين كل ما في وسعه لتجنب التعبئة الإلزامية، التي تخاطر بإثارة معارضة عامة أوسع للحرب - على الرغم من أن العديد من الخبراء العسكريين الروس يعتقدون أنه لا توجد طريقة أخرى لهزيمة أوكرانيا عسكريًا. وبينما لا يمكن استبعاد نشر سلاح دمار شامل، يقلل العديد من الخبراء من المخاوف من قيام بوتين بذلك، لأنه سيدمر دعمه الدولي المتضائل مع شركاء مهمين مثل الصين والهند، ولأن ذلك سيقوض جهوده في نقل الإحساس من التطبيع للروس.

يقول المحللون إنه إذا تمسك بوتين بعادته في رفض التراجع، فمن المرجح أن يستمر في ذلك. قال مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في مركز التحليلات البحرية ومقره أرلينغتون، "فلاديمير بوتين لديه بالتأكيد الإرادة لمواصلة هذه الحرب، لكنه كان يعمل إلى حد كبير تحت الوهم بأن الجيش الروسي كان يفوز وأنه سيفوز في النهاية". سأل كوفمان: "هل هو على استعداد للمخاطرة السياسية لمحاولة إنقاذ الجهد العسكري الروسي في هذه الحرب؟".

أضاف: "كان العديد من الروس فاترين إلى حد ما فيما يتعلق إما بدعم أو عدم الاهتمام بهذه الحرب، حيث رأوا أن حياتهم لم تتأثر إلى حد كبير لأنهم يعتقدون أن أطفالهم لن يتم إرسالهم للقتال. تتغير مواقف الناس حقًا إذا اعتقدوا أنه سيتم إرسال أطفالهم للقتال."

لا سلام

أي من الجانبين ليس مستعدًا لمناقشة السلام. قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم الإثنين، إن الحرب لن تنتهي بدون "استسلام كييف التام". في غضون ذلك، يتحدث زيلينسكي بجرأة متزايدة حول استعادة ليس فقط منطقة دونباس الشرقية بأكملها، ولكن أيضًا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. لكن الطحن يشكل مخاطره الخاصة على بوتين، الذي يتعرض لضغوط وتدقيق متزايد على الرغم من حملة الكرملين القمعية لانتقادات الحرب.

بعد أن اعترفت روسيا بالتراجع يوم السبت، أشار الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إلى أن بوتين قد لا يكون على علم بالأخطاء التي ارتكبت، وسيتعين عليه الاتصال بالرئيس نفسه لمناقشة الوضع. وأصر بيسكوف يوم الاثنين على إطلاع بوتين بشكل كامل. وزعمت وزارة الدفاع الروسية السبت أن "إعادة التجميع" تمت دون خسارة واحدة لروسيا، ومقتل حوالي 4000 أوكراني، وهي تأكيدات لا تدعمها الحقائق.

في تلك الليلة، عندما انفجرت الألعاب النارية في أنحاء العاصمة احتفالًا بيوم مدينة موسكو، كان الفصيل المتشدد المؤيد للحرب، مدركًا للحجم الفعلي للخسائر، غاضبًا . وطالبوا بعمل عسكري أشد، واستهداف البنية التحتية المدنية والتعبئة العسكرية الإلزامية.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية