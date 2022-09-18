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إيلاف من بيروت: لا أحد ينسى صور رؤساء وزعماء انتظروا أن يطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليهم، بينما هو يتلكأ في الدخول عليهم، ليعرفوا أنهم في حضرة القيصر الجديد. ولا أحد ينسى تلك الطاولة الطولية التي يجلس بوتين في طرفها، ليجل ضيفه في طرفها الآخر، وبينهما مسافة أكثر من آمنة..

يبدو أن الوضع قد تغير اليوم. فها هو رئيس قرغيزستان صادر جاباروف يتأخر نحو نصف دقيقة على بوتين، الذي وقف حائراً، يتلاعب بأوراق بين يديه، مدعيًا أنه منهمك في قراءتها.

Putin was publicly humiliated again.



Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.



Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin. pic.twitter.com/Pcn6azv3nm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022

ففي فيديو نشره مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو مع تغريدة له على تويتر، كتب: "مرة جديدة، يتعرض بوتين للإذلال العلني. ففي السابق، كان زعيم الكرملين يبقي زعماء العالم في انتظاره طويلاً. اليوم، يبدو أن رئيس قرغيزستان يسمح لنفسه بأن يتلكأ عن لقائه مع بوتين". وقد أثار هذا الفيديو سخرية عارمة في وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤسف ما وصل إليه بوتين من حال، بعدما نجح الجيش الأوكراني في قهر الجيش الروسي الجرار مئات الكيلومترات نحو حدود بلاده، في هجوم مضاد ترك الروس والعالم في حال من الذهول. فهل بدأ التقهقر الروسي؟