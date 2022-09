إيلاف من بيروت: لا أحد ينسى صور رؤساء وزعماء انتظروا أن يطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليهم، بينما هو يتلكأ في الدخول عليهم، ليعرفوا أنهم في حضرة القيصر الجديد. ولا أحد ينسى تلك الطاولة الطولية التي يجلس بوتين في طرفها، ليجل ضيفه في طرفها الآخر، وبينهما مسافة أكثر من آمنة..

يبدو أن الوضع قد تغير اليوم. فها هو رئيس قرغيزستان صادر جاباروف يتأخر نحو نصف دقيقة على بوتين، الذي وقف حائراً، يتلاعب بأوراق بين يديه، مدعيًا أنه منهمك في قراءتها.

Putin was publicly humiliated again.



Previously Kremlin head used to make world leaders wait for him.



Now president of Kyrgyzstan allows himself to be late for a meeting with Putin.