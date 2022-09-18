قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرباط : يحل عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل المغربي صباح الاثنين بجدة في المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة رسمية تقوده الى سبع دول عربية هي: السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر .
وقال مصدر مطلع ل" إيلاف المغرب" ان جولة وهبي العربيةتدخل في اطار الاستعداد لاحتضان المغرب لمؤتمر وزراء العدل العرب،الذي سينعقد بمنتجع افران الشتوي يوم 21 اكتوبر المقبل.
التعليقات