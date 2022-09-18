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إيلاف من الرباط : يحل عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل المغربي صباح الاثنين بجدة في المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة رسمية تقوده الى سبع دول عربية هي: السعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والاردن ومصر .

وقال مصدر مطلع ل" إيلاف المغرب" ان جولة وهبي العربيةتدخل في اطار الاستعداد لاحتضان المغرب لمؤتمر وزراء العدل العرب،الذي سينعقد بمنتجع افران الشتوي يوم 21 اكتوبر المقبل.