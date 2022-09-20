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موسكو: حذّر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غريشكو خلال لقاء الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي باريس من إرسال أسلحة الى أوكرانيا معتبرا أن ذلك "غير مقبول".

وقالت الخارجية الروسية في بيان أن "تركيز الانتباه كان على عدم مقبولية إرسال مزيد من الأسلحة الغربية الى أوكرانيا، بما في ذلك الاسلحة الفرنسية، وهي أسلحة يستخدمها نظام كييف لقصف منشآت مدنية وبنى تحتية".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا "التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الحبوب ومشاكل ضمان الأمن الغذائي"، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا والتي تسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وجرى في الوقت نفسه توقيع اتفاقية تسمح لروسيا بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيان إنه تم "التشديد على ضرورة رفع العقوبات غير القانونية عن منتجي الحبوب والأسمدة الروس، وكذلك إزالة العوائق التي تحول دون تشبع أسواق الدول النامية من أجل منع حدوث عواقب إنسانية وخيمة".

اتفاقية الحبوب

انتقد الكرملين اتفاق الحبوب الذي تم توقيعه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، قائلا إن الصادرات الروسية تضررت.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معظم عمليات التصدير تذهب إلى أوروبا وليس إلى البلدان الفقيرة التي هي بأمس الحاجة إلى الحبوب. واتهم بوتين الثلاثاء الاتحاد الأوروبي بمنع 300 ألف طن من الأسمدة الروسية من الوصول إلى أفقر دول العالم.