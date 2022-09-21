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كييف (أوكرانيا): قالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريدجت برينك الأربعاء إن التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكّل "مؤشر ضعف".

وكتبت السفيرة في تغريدة "الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي" مؤكدة أن بلادها ستستمر في "دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة".

وسخر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك من إعلان الكرملين، مذكّراً بفشل الروس في تحقيق هدفهم بالحرب الخاطفة في الأراضي الأوكرانية ونفي موسكو إخفاقاتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في تغريدة لبودولياك "الروس الذين أرادوا تدمير أوكرانيا انتهى بهم الأمر إلى التعبئة وحدود مغلقة مع حسابات مصرفية مجمّدة وحبس بسبب الفرار (من الخدمة). الأمور كلها ما زالت تسير وفقا للخطة. أليس كذلك؟" متحدثًا عن "سخرية القدر".

والأربعاء أعلن الرئيس الروسي تعبئة مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا، ودعم تنظيم "استفتاءات" عاجلة في أربع مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها، بغية ضمّها إلى روسيا.

وحذّر سيّد الكرملين الغرب من أن موسكو ستستخدم "كل الوسائل" للدفاع عن نفسها، ملمحًا بذلك إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام السلاح النووي.