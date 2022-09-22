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إيلاف من بيروت: بدأ مستخدم روسي لموقع Twitch بثًا مباشرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لموقد غاز لإغاظة الأوروبيين الذي بدأوا يعانون نقصاً في الغاز بسبب توقف روسيا عن مد أوروبا بالطاقة، ردًا على العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا.

في أعلى شاشة االبث المباشر، كتب هذا الروسي: "من روسيا مع حبي!" وأكد في وسط الشاشة أنه مهما استهلك من الغاز، فلن يدفع أكثر من 1.44 يورو في الشهر.

في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة صورة لرجل ضاحك بجوار بطة مطاطية ترتدي زي الطيارين، وسلسلة ذهبية وخوذة عليها مروحة. كما يتيح مقياس الحرارة الموجود أمام الشعلات للجمهور معرفة الحرارة داخل الغرفة في دلالة على ما سيعانيه الأوروبيون من البرد القارس في الشتاء الآتي.

بحسب موقع "فايس" الأميركي، تم إنشاء هذ الحساب في 11 سبتمبر 2022 وبث أول مرة في 17 منه. استمر البث الأول 77 ساعة متتالية، واكتسب أكثر من 3000 متابع في قناة مليئة بمؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومعروف اليوم أن أوروبا تواجه أزمة غاز تاريخية. ومع اقتراب الشتاء، تكافح أوروبا للحفاظ على المدافئ وتشغيل المصانع. المشكلة سيئة جداً إلى درجة أن الشركات ستغلق أبوابها وتفكر دول مثل ألمانيا في تدوير محطات الطاقة النووية التي تم إيقاف تشغيلها .