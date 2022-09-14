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ستراسبورغ (فرنسا): لوحت النائبة الأوروبية الفرنسية مانون أوبري التي تنتمي إلى اليسار الراديكالي، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفواتير كهرباء أفراد عاديين أمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لايين التي ردت عليها بالقول "أرسليها إلى موسكو".

خلال المناقشة التي أعقبت الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد الذي ألقته فود دير لايين، رفعت النائبة الفرنسية من حركة "فرنسا المتمردة" سلسلة من الفواتير المرسلة من قبل المواطنين.

وقالت إن "جيل الذي شهد ارتفاع سعر الكهرباء لديه بمقدار 113 يورو شهريًا و... ليس متأكدًا من قدرته على تدفئة مسكنه هذا الشتاء، وغريغوار: 2300 يورو في فواتير الغاز في ستة أشهر فقط وتلك العائدة إلى بريجيت التي تتساءل عما إذا كانت ستضطر إلى التوقف عن الأكل أو الإضاءة هذا الشتاء".

وتابعت أن "الملايين ما عادوا قادرين على تحمل الزيادة الهائلة في الأسعار التي لا تقتصر على قطاع الطاقة".

وأضافت أن "هذه الأزمة ليست فقط نتيجة الحرب الرهيبة في أوكرانيا والابتزاز البغيض لفلاديمير بوتين، بل هي أيضًا نتيجة نظام اقتصادي يتعين عليكم اليوم الاعتراف بعيوبه".

وبعد لحظات تحدثت أورسولا فون دير لايين مرة أخرى إلى أعضاء البرلمان الأوروبي ، وشنت هجوما مضادا.

وقالت "سيدة أوبري، الفواتير التي تعرضينها لا تُحتمل، هذا صحيح. لكن أتدرين؟ ارسلي هذه الفواتير إلى موسكو حيث يقبع المسؤول" عن هذا الوضع.

وقدمت مقترحات للحد من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ، بما في ذلك تقليص "الأرباح الفائقة" لمجموعات الطاقة وتقليل استهلاك الاتحاد الأوروبي في أوقات الذروة.