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ستراسبورغ (فرنسا): أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، انها ستزور كييف نهارا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كانت زوجته حاضرة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وقالت فون دير لايين في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي"سأسافر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي" لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية "بالتفصيل".

واقترحت فون دير لايين التي زارت كييف مرتين منذ بداية الحرب التي شنتها روسيا، منح أوكرانيا "وصولا سهلا إلى السوق الأوروبية الموحدة" ودمجها في منطقة الاتصال الجوال الحر التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت عن تمويل بقيمة مئة مليون يورو "للعمل على إعادة تأهيل المدارس مع السيدة الأولى" لأوكرانيا.

ووصلت أولينا زيلينسكا مساء الثلاثاء إلى ستراسبورغ واستقبلها البرلمان الأوروبي بتصفيق حاد. وستعود إلى كييف مع فون دير لايين.

استمرار الدعم

وقدم الاتحاد الأوروبي دعماً عسكرياً وأكثر من 19 مليار يورو من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ بداية الصراع وفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.

وحذرت فون دير لايين من أنه "رفع العقوبات ليس مطروحًا الآن"، مؤكدة أن "الوقت هو وقت التصميم وليس التهدئة".

وأضافت "سنخضع لاختبار مؤلم من قبل أولئك الذين يريدون الاستفادة من أي انقسام بيننا ... هذه حرب على أمن طاقتنا وعلى اقتصادنا وعلى قيمنا وضد مستقبلنا، حرب استبدادية ضد الديموقراطية".

العقوبات على روسيا

هذا وشدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن وقت التهدئة لم يحن بعد.

وقالت فون دير لايين في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "أريد أن يكون الأمر واضحاً: العقوبات ليست على وشك أن تُرفع. إنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة". وأضافت "سأسافر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي" لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية "بالتفصيل".

عائدات شركات الطاقة

كما أعلنت دير لاين، أنّ وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجدّدة والنووية سيجلب "أكثر من 140 مليار يورو" لدول الاتحاد الأوروبي، موضعها أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.

وبفضل ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، في ما يؤّدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها. وفي هذا الإطار، قالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين بسبب الحرب".