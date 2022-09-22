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دمشق: عثرت السلطات السورية على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة مدينة طرطوس الساحلية في شمال غرب البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفق ما افادت وزارة الصحة السورية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب الى 34 شخصا والذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس هم 20 شخصا". وكانت قد اشارت في وقت سابق الى مصرع 28 مهاجرا وإصابة 15.