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طهران: أعربت إيران السبت عن أسفها لقرار كييف "تقليص" الحضور الدبلوماسي الإيراني بشكل كبير رداً على تسليم طهران أسلحة لموسكو.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني عن "أسفه حيال القرار الذي اتخذته دولة أوكرانيا في ما يخص العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية بالعربية.

واعتبر كنعاني أن القرار الأوكراني "مبني على تقارير غير معتمدة وأجواء مثارة من قبل وسائل إعلام خارجية".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن مقتل مدني الجمعة في هجوم روسي بطائرات مسيّرة إيرانية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد.

وتم إسقاط مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 فوق البحر خلال هذا الهجوم. وأورد الجيش أيضاً الجمعة أنه أسقط مسيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر-6 في منطقة أخرى.

سياسات واضحة ومحايدة

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على "السياسات الواضحة والمحايدة" لبلده إزاء النزاع بين أوكرانيا وروسيا، و"موقف الجمهورية الإسلامية الرافض لهذه الحرب والدعوة إلى حل النزاع سياسيا".

وأكد كنعاني أن "الرّد على هذا القرار مدرج ضمن جدول الأعمال في طهران".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية الجمعة إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني وأبلغته قرارها بأن "تحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، وتقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف".