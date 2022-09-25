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نابلس (الاراضي الفلسطينية): قتلت القوات الإسرائيلية الأحد فلسطينياً يُشتبه بأنه على صلة بفصيل مسلّح في مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية والتي تشهد موجة اعمال عنف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في بيان للوزارة أن فلسطينيا "قتل برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح النار باتّجاه "مشتبه به مسلح" خلال عملية روتينية.