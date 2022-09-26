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باريس: أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أنه يحترم "الخيار الديموقراطي" للايطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة، داعيًا روما إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه "اتّخذ الشعب الايطالي خيارًا ديموقراطيًا وسياديًا. نحن نحترمه"، مضيفًا "بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا".