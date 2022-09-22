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باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أجرتها معه شبكة بي إف إم تي في التلفزيونية أن "واجبنا يحتم علينا التمسك بخطنا" بشأن أوكرانيا بمواجهة "الابتزاز" الذي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسته.

وقال ماكرون "ثمة اليوم تصعيد تقوم به روسيا على عدة أصعدة: التعبئة الجزئية ... وذلك الخطاب الحربي، ذلك التهديد الرامي إلى الترهيب أو التذكير بأن روسيا قوة تملك" السلاح النووي.

وتابع "في هذا السياق، يحتم واجبنا علينا التمسك بخطنا، أي مساعدة أوكرانيا مثلما نفعل على حماية أراضيها، وليس على مهاجمة روسيا إطلاقا. لسنا في حرب مع روسيا".

ورأى ماكرون أن إعلان روسيا تعبئة مئات آلاف جنود الاحتياط وتهديدها باستخدام السلاح النووي "هو ابتزاز واضح، من الواضح أنها تملك هذه الأسلحة، والخطر يبقى قائما. إنها وسيلة ضغط في مرحلة صعبة من هذه الحرب".

لكنه أكد "لن أقوم بأي تفسير، ولن أدلي بأي كلام يمكن أن يكون تصعيديا".

وقال "فرنسا قوة نووية عقلانية ... ليس من الجيد في أي من الأوقات الخوض في سياسة افتراضات، وخصوصا في هذا الموضوع ... لأننا ندخل عندها في لعبة تصعيد بقولنا +إذا حصل ذلك، عندها سأقوم بذلك+".

وأكد "نحن نريد التوصل إلى النتيجة التي نسعى إليها منذ البداية، وهي أن تتمكن أوكرانيا من الصمود وترميم سيادتها، وأن تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات".