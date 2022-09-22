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استيقظ ملايين الروس على خبر قرار التعبئة، واضطرارهم إلى المشاركة في احتلال أوكرانيا . منذ ما يقرب من سبعة أشهر، حاول العديد من الروس تجاهل الغزو. الآن، تشعر العائلات أن الحرب انتقلت إلى الديار.

إيلاف من بيروت: اكتشف ألكساندر (33 عامًا) قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان التعبئة الجزئية خلال مكالمة عاطفية من زوجته. قالت له بعد وقت قصير من وصوله إلى مكتبه في وسط موسكو: "ساشا، يمكنهم تجنيدك ونقلك إلى الجبهة".

خدم ألكساندر في الجيش منذ نحو 15 عامًا، لكنه لم يشهد قتالًا قط. وهذا يضعه في مرتبة منخفضة نسبيًا في مسودة التعبئة، وهي الأولى لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية. مع ذلك، مثل كثيرين غيره، يشعر بالقلق من أنه قد يحصل على "البروفيتسكا"، أي على استدعاء للخدمة ليُرسل إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

سأغادر أو سأسجن

في مقابلة قصيرة عبر أحد تطبيقات المراسلة، قال: "أفضل المغادرة على القتال في هذه الحرب. إذا طلبوني، فسأغادر". لكنه قال إنه بسبب قانون جديد يجرم الهجرة، يعتقد أنه قد يواجه السجن، وربما سيضطر إلى الالتحاق بالجيش، لكنه سيحاول إيجاد طريقة للتملص من ذلك.

استيقظ ملايين الروس الأربعاء على خبر قرار التعبئة، واضطرارهم إلى المشاركة في احتلال أوكرانيا . منذ ما يقرب من سبعة أشهر، حاول العديد من الروس ببساطة تجاهل غزو أوكرانيا. الآن، تشعر العائلات أن الحرب انتقلت إلى الديار. قالت إحدى الأمهات التي اعتقدت أن ابنها يمكن تجنيده: "هذا هو الشيء الذي كان يخاف منه الجميع عندما بدأت الحرب".

يقول آخرون إنهم مستعدون للقتال. قال رجل في الثلاثينيات من عمره كان يخدم في الخدمة العسكرية السابقة إنه يعتقد أن من واجبه الوطني الالتحاق بالجيش إذا تم تجنيده. قال: "أريد أن أخدم بلدي".

إلى أين؟

وحتى الآن، لم تغلق روسيا الحدود لمنع مغاجرة المتهربين من الخدمة العسكرية. لكن يعتقد الكثيرون أن هذه قد تكون الخطوة التالية. اشترى الروس الفارون من البلاد تذاكر سفر إلى تركيا وأرمينيا، حيث يمكنهم السفر من دون تأشيرة. التذاكر الفردية لتلك البلدان غير متوافرة حتى نهاية الأسبوع، وحتى ذلك الحين يمكن أن تكلف أكثر من 3000 دولار. حتى أن موقع Aviasales، وهو موقع شهير لبيع تذاكر الطيران، لديه خيار "أينما يمكنني السفر".

أغلق العديد من الدول الأوروبية حدودها البرية في وجه الروس، تاركة خيارات أقل للهروب. وحتى أولئك الروس الذين يغادرون، قد يواجهون تهمة جنائية بالفرار إذا تم استدعاؤهم للتجنيد ولم يلبوا.

بدأت الشركات الحكومية الكبيرة في تسليم مسودات الأوراق. كتبت سبيربنك، وهي شركة مصرفية وخدمات مالية مملوكة للدولة: "من بين زملائنا، هناك موظفون ذوو خبرة قتالية، خدموا في القوات المسلحة. بعضهم تسلموا أوراق التعبئة الخاصة بهم".

بدأ معارضو الحرب في الاحتجاج في مدن روسية عدة. لكن المسيرات صغيرة، وأحيانًا مجرد حفنة من الناس. في نوفوسيبيرسك، صرخ رجل اعتقل في تظاهرة: "لا أريد أن أموت من أجل بوتين!".