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موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء "تعبئة جزئية" للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين "أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة".

كما حذّر الرئيس الروسي من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية، "لحماية نفسها".

وقال بوتين في خطاب متلفز مسجّل "سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا". وحذر من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" روسيا.