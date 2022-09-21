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يبدو مسار الأحداث الحالية واضحًا، لكن عواقب الإخفاقات العسكرية الروسية لم تتكشف بالكامل بعد.

إيلاف من بيروت: في غضون 50 عامًا، سيدرس المؤرخون الغزو الروسي لأوكرانيا خلال الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين. إلى جانب الإعجاب بكميات الوقود الهيدروكربوني التي استخدمها الجيشان المتحاربان، سيتم الاستشهاد بالحرب كحالة كلاسيكية لميل الإنسانية إلى الغطرسة، إلى جانب قدرتها على اتخاذ قرارات سيئة عندما يحيط بها أشخاص يتفقون معهم. فقد أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقاط الضعف البشرية هذه باقتدار في أثناء الحرب.

أثناء تحليلهم تقارير وسائل التواصل الاجتماعي للحرب، سيستنتج المؤرخون أن الحرب القصيرة كانت لها ثلاث نقاط تحول.

هزيمة في كييف

جاءت الأولى في أبريل 2022، عندما وافق الروس على أنهم لن يكونوا قادرين على قطع رأس الحكومة الأوكرانية وتثبيت نظام عميل. كان هذا لأن الجيش الأوكراني حاربهم بضراوة عند اقترابهم من كييف، ما أجبرهم على التراجع إلى الحدود البيلاروسية. لا يمكن وصف هذا الانسحاب إلا بأنه هزيمة، حيث تم التخلي عن المعدات وتعرض الجنود الروس للذبح.

جاءت نقطة التحول الثانية في سبتمبر. فعلى مدى الشهرين الماضيين، تقدم الأوكرانيون ببطء في جنوب البلاد نحو خيرسون، المدينة الوحيدة التي احتلتها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو (الذي يقسم البلاد إلى قسمين). كانت المدينة مهمة من الناحية الاستراتيجية، وبالنسبة للأوكرانيين، كانت بوابة القرم، والتي كانت الجائزة الحقيقية في الحرب.

هزيمة في خاركيف

تسبب الضغط الأوكراني على خيرسون في تعزيز القوات المسلحة الروسية، وجرد القوات من الجبهات الأخرى في أوكرانيا. (سيلاحظ المؤرخون أنه في عصر خاضت فيه الحروب مع البشر الفعليين، بدأت روسيا الحرب بحوالي ربع القوات التي احتاجتها لتحقيق أهدافها).

ترك هذا خطًا أماميًا ضعيفًا بشكل خطير شرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما أتاح فرصة كبيرة جدًا: اخترق الأوكرانيون الجبهة إذ تحركوا بسرعة، واستولوا على المراكز اللوجستية الروسية الرئيسية في شمال شرق وشرق البلاد.

انهارت الجبهة الروسية وفر آلاف الجنود وتركوا معداتهم. مرة أخرى، دفع الأوكرانيون الروس إلى الحدود الدولية في هذا القطاع من البلاد. كان هذا أيضًا هزيمة.

هزيمة في البحر الأسود

جاءت نقطة التحول الثالثة بعد الهزائم على جبهتي خاركيف وخيرسون. نشرت أوكرانيا احتياطيها الاستراتيجي، الذي اتجه نحو ساحل البحر الأسود - ماريوبول أو ميليتوبول - ونجح في تقسيم القوات الروسية إلى قسمين، وفتح الطريق إلى شبه جزيرة القرم. استدار الروس وهربوا مرة أخرى، عبر جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم وروسيا. انتهت الحرب. هُزم الجيش الروسي في الميدان.

عندما يتوصل مؤرخونا إلى استنتاجاتهم بشأن هذه الحرب، سوف يتحولون إلى مناقشة الإسهامات النسبية للهزيمة في السقوط اللاحق لبوتين، والحكومة الروسية الحالية، تمامًا كما فعلوا مع الهزيمة في أفغانستان قبل أكثر من 30 عامًا. وسيستنتجون أن الرجل الذي صنع مشروع تجديد شباب الأمة الروسية، لم يستطع أن ينجو من الهزيمة في الميدان، تاركاً عشرات الآلاف من القتلى من الجنود.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المركز الأوروبي لتحليل السياسات"