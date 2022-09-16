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كييف (أوكرانيا): أعلن مدير الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمنكو الجمعة عن اكتشاف عشر "غرف تعذيب" في بلدات من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، استعيدت في الفترة الأخيرة من الجيش الروسي.

ونقلت عنه وكالة "انترفاكس-أوكرانيا للانباء قوله "إلى الآن يمكنني الحديث عن عشر غرف تعذيب (اكتشفت) في بلدات في منطقة خاركيف" من بينها اثنتان في بلدة بالاكليا.

وقال كليمنكو أيضا إن السلطات فتحت 204 تحقيقات باحتمال حصول جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية خلال الأسبوع المنصرم.

ورأى صحافيون من وكالة فرانس برس مئات القبور في غابة قرب مدينة إيزيوم بعدما أعلنت كييف اكتشاف مقابر جماعية فيها.