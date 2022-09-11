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قالت القوات الخاصة الأوكرانية إن الهجوم في جنوب أوكرانيا الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة كان حملة تضليل لإلهاء روسيا عن الهجوم الحقيقي الذي كان يجري التحضير له في خاركيف.

إيلاف من بيروت: تواصل القوات الأوكرانية تحقيق تقدم سريع غير متوقع في شمال شرق البلاد، حيث استعادت أكثر من ثلث منطقة خاركيف المحتلة في ثلاثة أيام. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، السبت، الكثير من المكاسب التي حققتها أوكرانيا على الأراضي.

قال تاراس بيريزوفيتس، مستشار الأمن القومي السابق الذي تحول إلى مسؤول صحفي في لواء بوهون التابع للقوات الخاصة الأوكرانية: "كانت عملية تضليل خاصة كبيرة. اعتقدت [روسيا] أنها ستكون في الجنوب ونقلت معداتها. ثم، بدلا من الجنوب، حدث الهجوم في المكان الذي لم يتوقعوه على الإطلاق، مما تسبب في ذعرهم وفرارهم".

تضليل في خيرسون

في 29 أغسطس، أعلنت القيادة الجنوبية لأوكرانيا أن الهجوم الذي طال انتظاره في منطقة خيرسون قد بدأ. لكن الجنود على خط الجبهة في خيرسون قالوا في ذلك الوقت إنهم لم يروا أي دليل على الهجوم المذكور أو أن المعارك الجارية كانت ردة فعل على محاولة روسية هجوم قبل عدة أيام.

خلال الأسبوعين الماضيين، استولت القوات الأوكرانية في الجنوب على عدة قرى - وهذا ليس بالأمر الهين نظرًا للقوة المبلغ عنها للمواقع الروسية وواحد أدى مع ذلك إلى وقوع إصابات. لكن المكاسب لم تكن مختلفة بشكل ملحوظ عن التقدم المطرد ولكن المحدود الذي حققته القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون خلال شهري يوليو وأغسطس. مع ذلك، فإن الاستيلاء على قرى خيرسون الصغيرة هذه، التي يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف، أصبح فجأة خبرًا دوليًا كبيرًا.

أصرت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية لأوكرانيا، على "نظام الصمت"، ومنعت الصحفيين مؤقتًا من زيارة الخطوط الأمامية في خيرسون. لكن بيريزوفيتس قال إن الضجة الإعلامية حول الهجوم الجنوبي كانت حملة تضليل منسقة استهدفت القوات الروسية، والتي كانت تتراكم منذ عدة أشهر، وهذا نجح في استفزاز روسيا لنقل المعدات والأفراد إلى الجبهة الجنوبية، بما في ذلك جزئيًا من منطقة خاركيف. اضاف: "في غضون ذلك، حصل رجالنا في خاركيف على أفضل الأسلحة الغربية، ومعظمها من الأميركيين".

تمرير المعلومات

قال مصدر عسكري مطلع على العملية إن جزءًا من العملية الخاصة تضمن اجتثاث المخبرين في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا في خاركيف لمنعهم من تمرير معلومات حول استعدادات أوكرانيا للروس. أضاف: "تم تنظيف [المخبرين] بالكامل تقريبًا، ومعظمهم كانوا مدنيين أوكرانيين عاديين لكن كان هناك بعض العملاء الروس متخفيين كمدنيين أوكرانيين. لم يكن لدى الروس أي فكرة عما يحدث".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الانسحاب ووصفته بأنه إعادة تجميع. وتقول إنها انسحبت من إيزيوم وبلدة بالاكليا "لتعزيز الجهود" على جبهة دونيتسك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "تم تنفيذ عملية استمرت ثلاثة أيام بشأن الانسحاب ونقل منظم لمجموعة إيزيوم بالاكليا من القوات إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. ومن أجل منع إلحاق الضرر بالقوات الروسية، تم إلحاق هزيمة قوية بالنيران بالعدو."

أكدت وسائل الإعلام الرسمية الروسية والمدونون أن الجنود الروس أجبروا على الانسحاب على نطاق واسع من خاركيف. وطردت القوات الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية القوات الروسية من عدد من المستوطنات في المنطقة التي احتلتها موسكو منذ الأيام الأولى لغزوها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف. وقال أحد السكان المحليين في إيزيوم، فضل عدم ذكر اسمه، إن القوات الأوكرانية دخلت المدينة. قبل ذلك، "كانت قوات الاحتلال الروسية تنسحب بسرعة، تاركة وراءها ذخائر ومعدات".

قد تكون استعادة أوكرانيا للسيطرة على إيزيوم أهم نجاح لها في صد الروس منذ بداية الغزو.

هجوم مفاجئ

من خلال الاستيلاء على بلدة كوبيانسك القريبة، تمكنت القوات الأوكرانية من قطع خطوط الإمداد للتشكيلات الروسية التي تسيطر على منطقة إيزيوم، كما قال سيرهي كوزان، الخبير العسكري في مركز الأمن والتعاون الأوكراني. اضاف كوزان أن التشكيلات الروسية المسؤولة عن منطقة جنوب شرق خاركيف، التي وصفها خبراء عسكريون بمنطقة إيزيوم، كانوا جنودًا روسيين محترفين، وليسوا مرتزقة أو مجندين من دونباس التي تحتلها روسيا، وإن الهجوم نُفذ بسرعة البرق، حيث استولت القوات الأوكرانية على ثلث خاركيف المحتلة في أيام قليلة.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم المضاد الأوكراني فاجأ القوات الروسية، مضيفة أن قوات كييف تقدمت 50 كيلومترا (31 ميلا) على طول خط أمامي ضيق واستعادت أو حاصرت عدة بلدات. ومع استمرار العمليات الأوكرانية أيضا في خيرسون، تتعرض الجبهة الدفاعية الروسية لضغوط على جانبيها الشمالي والجنوبي.

قال كوزان: "فوجئنا في الواقع بمدى ضعف تراجع الروس. التراجع جزء من فن الحرب. عندما تراجعنا، تأكدنا من تعرضهم للخسائر أثناء تقدمهم وفعلنا ذلك لضمان تقدمهم مسافة كيلومتر واحد و 2 و 3 كيلومترات فقط. كانوا واثقين جدًا من أنهم لم يجهزوا دفاعاتهم. وأظهر هذا أن الميزة الوحيدة لديهم هي عدد قطع المدفعية والمعدات الثقيلة. لذلك كل ما نحتاجه هو نفس المقدار ".

بعد المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققتها أوكرانيا هذا الأسبوع، ترسل موسكو طوابير من التعزيزات العسكرية إلى منطقة خاركيف، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الروسية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "غارديان" البريطانية