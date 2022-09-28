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لندن: وقع تصادم بين طائرتي ركاب بينما كانتا تسيران على مدرج مطار هيثرو اللندني مساء الأربعاء، في حادث طفيف لم يسفر عن إصابات، بحسب ما أفادت إدارة المطار ووسائل إعلام بريطانية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنّ "تصادماً طفيفاً" وقع بين طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية الآيسلندية "آيسلاندإير" والأخرى للخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير".

من جهتها، قالت متحدّثة باسم مطار هيثرو إنّ "خدمات الطوارئ تدخّلت إثر حادث بين طائرتين".

وأضافت "لم يسجّل وقوع أيّ إصابات لكنّ خدمات الطوارئ في مكان الحادث لضمان سلامة جميع الركاب وأفراد الطواقم".

وعلى الرّغم من أنّ الحادث لم يؤدّ إلى اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة، إلا أنّ المطار نصح المسافرين بالتحقّق من جدول رحلاتهم مسبقاً.