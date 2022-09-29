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واشنطن: لقي مواطن أميركي حتفه في الضربات الإيرانية التي استهدفت الأربعاء مجموعات مسلحة للمعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق، وفق ما أفادت الخميس الخارجية الأميركية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "يمكننا التأكيد أن مواطنا أميركيا قتل في قصف صاروخي في إقليم كردستان العراق أمس".

وأضاف "ندين انتهاك إيران لسيادة العراق ووحدة أراضيه"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل فرض العقوبات واتخاذ إجراءات أخرى من أجل وضع حد لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ورفض باتيل إعطاء أي تفاصيل عن المواطن الأميركي أو ملابسات مقتله متذرعا "باعتبارات عائلية".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق قد أكد الأربعاء أن القصف الذي أعلنت طهران مسؤوليتها عنه، خلف "13 قتيلا بينهم امرأة حامل و58 جريحا معظمهم من المدنيين بينهم أطفال دون سنّ العاشرة".

تنشط في كردستان العراق العديد من التنظيمات الكردية الإيرانية المعارضة التي شنت تاريخيا تمردا مسلحا ضد طهران وتراجع نشاطها في السنوات الأخيرة.

وجاءت الضربات الإيرانية في سياق متوتر في إيران حيث تنظم تظاهرات ليلية يوميا منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها شرطة الاخلاق في 16 أيلول/سبتمبر.