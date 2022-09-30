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أظهرت الاضطرابات عدم أهمية العديد من الجهات الفاعلة منذ فترة طويلة في إيران، حيث يرفض الشباب ليس فقط النظام، ولكن أيضًا رجال الدين والإصلاحيين والسياسيين المنشقين داخل وخارج البلاد.

إيلاف من بيروت: منذ اندلاعها في 16 سبتمبر الجاري، بدأت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في إيران تشكل تحديًا أمنيًا وسياسيًا خطيرًا للجمهورية الإسلامية، ما وضع قادة النظام في وضع محير. ومن المثير للاهتمام أن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يعلق على الاضطرابات التي أشعلها تعذيب وقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة للنظام بحجة عدم احترام اللوائح الخاصة بارتداء الحجاب. مع ذلك، لا شك في أنه ودائرته قلقان من الجوانب الجديدة للحركة.

ليست الاحتجاجات المناهضة للنظام بالشيء الجديد في الجمهورية الإسلامية. واندلعت أكبر موجة تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، ما أدى إلى خروج الملايين إلى الشوارع إلى أن قامت السلطات بقمع قائدي الحركة، مير حسين موسوي ومهدي كروبي (لا يزال موسوي قيد الإقامة الجبرية حتى يومنا هذا). ووقعت الجولة الأخيرة من الاحتجاجات الواسعة النطاق في عام 2019، بعد قرار الحكومة المفاجئ برفع أسعار الوقود. وقتل الحرس الثوري الإسلامي وقوات الشرطة وقتها أكثر من 1500 شخص، وهو رقم صادم حتى بمعايير النظام الوحشية.

سمات بارزة

على عكس الاحتجاجات السابقة، فإن مصدر استياء الحركة الرئيسي ليس قرارًا اقتصاديًا ولا سياسيًا منعزلاً. الشعار الرئيسي للمحتجين حتى الآن هو "المرأة، الحياة، الحرية"، ما يشير إلى معارضة أكثر عمومية وعمقًا للنظام الشمولي للجمهورية الإسلامية. أدت "أسلمة" المجتمع الإيراني وهندسة جميع جوانب حياة المواطنين إلى حرمانهم من الحريات في المجالين الخاص والعام. تعرضت النساء لأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أصبحت أجسادهن أكثر ساحات المعارك السياسية أهمية في إيران. ومن ثم، فإن كرامة الإنسان وحريته تكمنان في صميم مطالب الحركة الحالية، والتي تركز على الاعتراف بالنساء كضحايا رئيسيين للتقاليد الأبوية للنظام والأيديولوجية الإسلامية الاستبدادية. هذا الأساس يمكن أن يجعل الحركة قوة إنسانية قوية بشكل خاص، والمساواة، والليبرالية، والعلمانية في إيران، مع إمكانات هائلة لتحفيز التغيير الأساسي.

لا لكل رجال الدين

الحركة ليست مرتبطة برجال الدين على الإطلاق. هذا لا يعني أنها حركة معادية للدين - في الواقع، تعمد المتظاهرون تجنب استخدام أي رموز أو خطابات دينية. ومع ذلك، فمن الواضح أنه خالٍ من رجال الدين. في الماضي، تضمنت جميع الحركات السياسية المؤثرة في إيران، من بداية الثورة الدستورية في القرن العشرين إلى الثورة الإسلامية عام 1979، مشاركة رفيعة المستوى من قبل رجال الدين. حتى الحركة الخضراء لعام 2009 كان لها رجل دين، كروبي، كأحد قادتها الرئيسيين.

إن غياب رجال الدين في حراك اليوم ليس صدفة. يرى العديد من المتظاهرين جميع رجال الدين الشيعة - ليس فقط مؤيدي النظام الرئيسيين، ولكن أيضًا النقاد الصامتين والسلطات المحايدة - كأساس لشرعية النظام، ما يسهل ظهوره الأولي ويبرر مبادئه وسياساته وقراراته منذ ذلك الحين. يمثل رجال الدين الشريعة، وهي نظام قانوني تمييزي بطبيعته يدعي السلطة الإلهية في انتهاك حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، إخضاع النساء. وبالتالي، لا يمكن لهذه الطبقة أن تشارك في الأهداف الرئيسية للحركة أو رؤيتها للعالم - في نظر رجال الدين، فإن المطالبة بحقوق متساوية للمرأة هي التهديد الوجودي النهائي للشريعة ومكانتها كوصي عليها. حتى رجال الدين الذين قد يعارضون النظام لأسباب أخرى لن يتمكنوا من الصراخ علنًا "المرأة، الحياة، الحرية.

ليس صدفة

التشديد على الحجاب ليس صدفة. بصفتها نظامًا شموليًا، كانت الجمهورية الإسلامية معادية للنساء منذ نشأتها، ويعتبر إلزامها بارتداء الحجاب جزءًا واضحًا من جهودها للسيطرة عليهن وتهميشهن. ازداد تطبيق حكم الحجاب في ظل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. لكن قبل المظاهرات الحالية، كان منتقدو النظام البارزون مترددين في إعطاء الأولوية لرفض "الحجاب الإجباري" كمطلب سياسي، وغالبًا ما يتجاهلون الضغط المبرر للناشطات لإدراج الأشكال الفريدة للقمع التي يعاني منها نصف المجتمع.

تشير الاحتجاجات إلى أن مجموعات وشخصيات المعارضة السياسية القائمة - سواء الإصلاحيين داخل البلاد أو المنشقين في الخارج - ليست ذات صلة. من أكثر الجوانب المدهشة للحركة الحالية أنها تتكون بأغلبية ساحقة من شباب إيرانيين دون الخامسة والعشرين، يعتبرون أنفسهم أكثر من مجرد معارضين للأيديولوجية الإسلامية - فهم أيضًا غرباء عن عقلية الجيل الأكبر سنًا، بمن فيهم السياسيين المناهضين للنظام. وهذا يدل على أن قوى التغيير الحقيقية يمكن أن تظهر وتنظم نفسها بنفسها من دون تدخل مجموعات أو شخصيات تقليدية منشقة. كما أنه يثير التساؤل حول من يوجه الحركة، وما إذا كانت ستكون قادرة على تأسيس قيادة عضوية قبل أن تصبح منهكة أو تنهار تحت وطأة القمع العنيف.

باختصار، تختلف طبيعة الحركة وأسلوب تنظيمها وقيادتها ومُثُلها الأساسية اختلافًا حادًا عن جميع الاحتجاجات السياسية السابقة في الجمهورية الإسلامية. يمكن لهذه التجربة الشجاعة أن تحفز تطورات أكثر أهمية في إيران خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عن قدرتها على مواجهة تحديات خطيرة على المدى الطويل.

توصيات سياسية

بشكل عام، تعتبر تصريحات الحكومات الأجنبية الداعمة والمتعاطفين مع المتظاهرين المناهضين للنظام في إيران أقل فائدة من الإيماءات المماثلة من الكيانات غير الحكومية، بما في ذلك شركات الاتصالات والرقمية (مثل Google و Amazon و Apple) ومؤسسات حقوق الإنسان وشخصيات المقاومة المدنية الشهيرة والأجنبية. الحركات الديمقراطية والأكاديميين الفرديين والشخصيات الأدبية والفنانين. مع ذلك، لا يزال بإمكان المسؤولين الأميركيين والأوروبيين أداء دور استثنائي في مساعدة الحركة، أو على الأقل تجنب الأعمال الضارة.

على سبيل المثال، الآن ليس الوقت الملائم لتنفيذ الترتيبات المالية التي تقلل الضغط على النظام - بما في ذلك تخفيف العقوبات الناجم عن المحادثات النووية الجارية. يجب تجنب أي عمل يمكن اعتباره على أنه لامبالاة غربية تجاه معاناة الشعب الإيراني الطويلة. ربما تكون تطلعاتهم الديمقراطية والعلمانية والليبرالية هي أفضل قوة لدفع السلام والأمن في الشرق الأوسط، لأنهم سيكونون المسؤولين عن تشكيل حكومة ملتزمة بهذه المبادئ في حال سقوط النظام الحالي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد واشنطن"