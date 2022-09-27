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إيلاف من بيروت: في اليوم العاشر، يتجدد النشاط الحراكي الإيراني. ليس ما يدل على أن الشعب المقهور في إيران سيُدبر قريبًا. فالاحتجاجات مستمرة بعدما اخترق الشبان والشابات في مدن إيران حاجز الخوف الذي رسمه لهم نظام الملالي.
تتخذ انتفاضة الحجاب الإيرانية شكلًا جديدًا من أشكال "المقاومة" في وجه القمع، و"الممانعة" في وجه جبروت الباسيج والباسداران وغيرهما من أجهزة بطش الملالي في إيران.
المختلف في هذه الانتفاضة هو الجرأة في التعبير عن السخط. فبعدما أوقف شاب شيخًا معممًا في أحد شوارع طهران وصفعه ضفعة لن ينساها، وبعدما شاهدنا فتيات بعمر الورد يقفن في وجه الشرطة بجبين مرفوع، ها هي أقلام الحرية ترسم الثورة بالكاريكاتور الأشد وطأة من الرصاصة.
مهسا أميني كانت البداية، وكانت الشرارة التي ستحرق لحى الملالي..
Smells Like Revolution— iroon (@iroonhome) September 27, 2022
Rahma Cartoonshttps://t.co/SAV8rd26jL
#ایران #Iran #مهسا_امینی pic.twitter.com/qACHma747T
مهسا أميني.. أي دم أريق على وجهك؟
freedom 🕊️#مهساامینی #مهسا_امینی #OpIran #ایران #ازادی pic.twitter.com/jzzU81Nro1— NaCm (@naCmtaji) September 27, 2022
قبضة الأنثى التي ستركع طغاة إيران
This photo will remain in history#MahsaAmini #مهسا_امینی #OpIran #ایران #iran pic.twitter.com/E1jFAOF6xQ— Fedit (@Fredit50401773) September 25, 2022
إنهن يقصصن شعرهن.. شعرة شعرة.. إنها الشعرة التي قصمت ظهر بعير الملالي
Powerful cartoon #Mehsa_Amini #IranProtests2022 #مهسا_امینی #ايران pic.twitter.com/0pr1R7wVma— Nadia.Bilbassy ناديا البلبيسي (@nadia_bilbassy) September 24, 2022
وتعاند السلطة قائلةً: "لم نقتلها". فمن قتل المئات من شباب إيران في عشرة أيام؟
Why are you killing Iranian people?#ایران #مهسا__امینی #MahsaAmini #BTCUSDT #btc pic.twitter.com/xaZ9us7V2D— Mostafamortezaei (@Mostafamorteza2) September 26, 2022
الشعب الإيراني واحد في النضال من أجل الحرية
Together and united in the fight for freedom#OpIran #MahsaAmini #ایران #تهران #مشهد #قم #کیش #قشم #مهسا_امینی pic.twitter.com/Leeti9l76J— blue bird _ نماد شادی (@mita93757062) September 23, 2022
إنه وجه إبليس!
The face of devil 👿 but you won’t succeed this time it called revolution freedom is on our way. #MahsaAmini #مهسا_امینی #ايران pic.twitter.com/i0YdV9qJxj— DGango (@DGango14) September 27, 2022
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