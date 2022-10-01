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واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن "يُرهب" الولايات المتحدة وحلفاءها، منّبهًا إلى أن حلف الأطلسي سيدافع عن "كل شبر" من أراضيه.

وقال بايدن في مداخلة في البيت الأبيض "أميركا وحلفاؤها لن يتعرضوا للترهيب، (بوتين) لن يُخيفنا". ثمّ توجّه إلى الرئيس الروسي قائلًا "إن أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو (...) سيد بوتين، لا تسئ فهم ما أقوله، كلّ شبر".

وكان الرئيس الأميركي يتحدث بعيد توقيع بوتين رسميا قرارا بضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية ووعدِهِ بتحقيق "النصر" من الساحة الحمراء في موسكو.

ووصف بايدن حفل الجمعة في الكرملين بأنه "مبتذل" وكان هدفه إظهار قوة بوتين لكنه أثبت في الحقيقة "أنه يواجه وضعا صعبا".

مساعدة جديدة

وإذ تطرق الى مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، وعد بايدن بـ"مواصلة تقديم المعدات العسكرية" الى هذا البلد "ليتمكن من الدفاع عن نفسه".

كذلك، وعد بإرسال كل ما يلزم من معدات الى موقع الانفجارات التي تعرض لها خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 "لتحديد ما حصل فعليا" بعدما وصف ما جرى بأنه "عمل تخريبي متعمد".

وقال "سنعمل مع حلفائنا لكشف كل ما حصل. لقد بدأت بمساعدة حلفائنا في تعزيز حماية هذه البنى التحتية الحيوية".

من جهته أكد مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان أن خطر لجوء روسيا إلى الأسلحة النووية موجود ولكنه لا يبدو "وشيكا". وقال "لا نرى حاليا مؤشرات على استخدام وشيك للأسلحة النووية".

كما أكد سوليفان أن الجيش الأميركي في أوروبا مستعد لمواجهة "أي احتمال". وأضاف أن الولايات المتحدة ستعلن إرسال شحنة "فورية" لأسلحة جديدة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل.