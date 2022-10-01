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القدس: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الاسرائيلية ان فلسطينيا يبلغ 18 عاما قتل السبت في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في بلدة بالضفة الغربية المحتلة على الحدود مع القدس الشرقية.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان إن فايز خالد دمدوم توفي متأثرا بجروح خطرة بعد إصابته "بالرصاص الحي" في رقبته بنيران "الاحتلال" الاسرائيلي في العيزرية.

من جهتها، قالت شرطة الحدود الإسرائيلية إن "أعمال شغب" وقعت خلال عملية في العيزرية.

وأضافت في بيان أن ضباطا قاموا عندها ب"تحييد مهاجم كان يحمل زجاجة حارقة وحاول رميها على القوات"، موضحة أنه "تم تحييده بإطلاق النار".

ويأتي ذلك بعدما توفي الخميس طفل فلسطيني في السابعة من عمره في ظروف ملتبسة خلال عملية اسرائيلية في جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967.

كذلك، قتل أربعة فلسطينيين الاربعاء خلال عملية اسرائيلية في مخيم جنين للاجئين بشمال الضفة الغربية وفي مواجهات أعقبت ذلك.

وبعد سلسلة هجمات دامية طاولت اسرائيليين منذ آذار/مارس، نفذ بعضها فلسطينيون في شمال الضفة الغربية، كثف الجيش الاسرائيلي عملياته في المنطقة. وأسفر ذلك عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم عناصر في فصائل مسلحة.