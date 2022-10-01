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كييف (أوكرانيا): اكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد، سيستعيد "الاسبوع المقبل" مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي اعلنت روسيا ضمها رسميا الجمعة.

وقال زيلينسكي "خلال هذا الأسبوع، رُفعت أعلام أوكرانية جديدة فوق دونباس" حيث تقع منطقة دونيتسك، مضيفا "ستُرفع مزيد من الأعلام خلال الاسبوع المقبل".

وخسارة ليمان التي تشكل شريانا استراتيجيا لخط السكك الحديد تمثل خسارة كبيرة لموسكو التي اعلنت الجمعة ضم دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى الى أراضيها.

واضاف الرئيس الاوكراني متحدثا عن المسؤولين الحكوميين الروس "لقد بدأوا يهاجمون الواحد الآخر: إنهم يفتشون عن مذنبين ويتهمون جنرالات بأنهم أخفقوا. إنها اشارة الإنذار الأولى التي ينبغي سماعها على كل مستويات الحكومة الروسية".

ثم تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخاطب مواطني الأخير قائلا "ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لانكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة الى روسيا".