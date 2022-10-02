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إيلاف من بيروت: هز الزلزال السياسي الناجم عن انتصار اليمين المتطرف في إيطاليا الاتحاد الأوروبي، الذي ينظر بعين الريبة إلى الائتلاف الذي ترأسه جورجيا ميلوني (إخوان إيطاليا) ويكمله ماتيو سالفيني (رابطة إيطاليا) وسيلفيو برلسكوني (فورزا إيطاليا). مع ذلك، تم الشعور بموجاتها الزلزالية أيضا في بقية العالم وتم تحليلها باهتمام خاص في روسيا والولايات المتحدة. وعلى خلفية ضجيج الحرب في أوكرانيا، انتهز البلدان الفرصة لمحاولة إغواء ما يفترض أنه رئيس الوزراء الجديد لدولة تعد ثالث أكبر قوة اقتصادية في أوروبا وثاني أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا. كل شخص، بالطبع، لديه أسبابه.

بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج الانتخابات الإيطالية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الكرملين "مستعد للترحيب بأي قوة سياسية قادرة على النظر إلى ما وراء تيار الأغلبية، المليء بالكراهية تجاه بلدنا، وإظهار الموضوعية والموقف البناء". ولا تؤدي هذه التصريحات إلا إلى توسيع مخاوف بروكسل من أن الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة سوف تخرج عن الخط المحدد بشأن غزو أوكرانيا. أي الخوف من أن تخفف بل وتلغي العقوبات المفروضة على روسيا بهدف خنق اقتصادها وبالتالي وقف آلتها الحربية.

أعلنت دعم كييف.. ولكن!

ليس الأمر أن ميلوني قد انحازت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على العكس تماما: في الأسابيع الأخيرة، أعلنت إيران نفسها صراحة من أنصار المحيط الأطلسي وكررت دعمها لكييف. مع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف، الذين يحتاجهم للوصول إلى قصر تشيجي، يحافظون على موقف معاكس. أدان برلسكوني، الذي حافظ على صداقة مع بوتين لمدة 20 عاما، الغزو الروسي منذ البداية. لقد فعل ذلك، نعم، على استحياء، وقبل بضعة أيام فقط حاول أن يعذره بالقول إن الرئيس الروسي 'دفع' لبدء 'العملية الخاصة' في أوكرانيا. من ناحية أخرى، لم يدِن سالفيني أبدا تصرفات بوتين، وشكك علنا في فعالية العقوبات الأوروبية، ويجر ماضيا مؤيدا لبوتين سلط الكثيرون الضوء عليه في مواجهة تصويت يوم الأحد الماضي.

هذا التنافر بالتحديد هو الذي يريد الكرملين الاستفادة منه. كانت الحرب في أوكرانيا قضية مركزية في الحملة الانتخابية، خاصة بسبب العواقب التي خلفتها على المواطنين، مثل انفجار أسعار الطاقة. وبهذا المعنى، مع الحكومة الجديدة، نصف المشككة في أوروبا، فإن إيطاليا بالنسبة لروسيا هي الشريك الأكثر ودية داخل كتلة معادية بشكل متزايد (الكتلة الأوروبية). شريك محتمل حافظت معه، بالإضافة إلى ذلك، على علاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية لسنوات. على الأقل حتى وصل ماريو دراجي إلى السلطة في عام 2021.

على المستوى التجاري، قبل الحرب، استوردت إيطاليا 40 في المئة من غازها من روسيا، على الرغم من أن الدولة العابرة لجبال الألب لديها ثلاث بنى تحتية للغاز مع الجزائر. وبالتالي، فإن توحيد صفوف الاتحاد الأوروبي قد ضرب الإيطاليين بشدة. إن الاقتصاد الإيطالي في حالة اضطراب وميلوني بحاجة إلى المال حتى لا يدفعها الوضع السياسي غير المستقر في إيطاليا إلى الرحيل في غضون أشهر من وصولها إلى السلطة. وهذا هو السبب في أنها خففت من حدة موقفها المشكك في أوروبا في الأشهر الأخيرة: فمبلغ 191.5 مليار يورو من أموال الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي على المحك.

وضع دقيق

مع ذلك، يدرك بوتين أيضا الوضع الدقيق في البلاد. وبالاستفادة من العلاقة الوثيقة التي تربطه ببرلسكوني وسالفيني، اللذين يفتحان الباب أمام رفع العقوبات عن الحرب في أوكرانيا، يمكنه محاولة إغراء ميلوني بالخروج عن إجماع المجتمع مقابل الطاقة. حتى الطاقة الأرخص، مثل تلك التي تبيعها للصين والهند. وبهذه الطريقة، سوف ينجح الكرملين في تقسيم أوروبا وإضعافها، من ناحية، وزيادة إيراداتها من ناحية أخرى. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تريد الولايات المتحدة أيضا إغواء ميلوني. قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن واشنطن 'حريصة' على العمل مع السلطة التنفيذية الإيطالية الجديدة بشأن قضايا مثل الحرب في أوكرانيا أو حقوق الإنسان.

وقالت ميلوني في مناسبات عديدة إنها تعتزم تنفيذ سياسة مالية متوازنة وستدعو إلى وحدة الاتحاد الأوروبي وشركاء حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا ضد روسيا. عندما بدأ ترشيح ميلوني في التبلور بدأت ينظر إليها على أنها المفضلة في الانتخابات الإيطالية، أرادت هي نفسها تهدئة معنويات شركائها الأوروبيين وسجلت مداخلة فيديو باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. كان هدفها ضمان ألا يكون انتصارها سببًا للتمزقات داخل الاتحاد الأوروبي. قالت في خطابها: "قرأت أن انتصار إخوان إيطاليا يمكن أن يكون كارثيا، وأنه سيثير تحولا استبداديا، وأن إيطاليا يمكن أن تخرج من اليورو ومجموعة من الأشياء الأخرى التي لا معنى لها. لا شيء من ذلك صحيح". في الواقع، وفقا لوسائل الإعلام الدولية والإيطالية، كانت ميلوني على اتصال مباشر مع ماريو دراغي وغيره من القادة السياسيين لجعل انتقال السلطة مريحا وسلسا قدر الإمكان. والهدف ليس سوى تجنب دوامة من الأزمات في هذه الأوقات من عدم اليقين الاقتصادي.