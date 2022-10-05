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نيودلهي: لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم اثر سقوط حافلة في واد في جبال شمال الهند، على ما أفادت الشرطة الأربعاء.

وكان على متن الحافلة حوالي 45 شخصًا مسافرين لحضور حفل زفاف، وكانت تسير على طريق جبلي وعر في مقاطعة أوتارانتشال عندما انحرف السائق بها ما تسبب في سقوطها من ارتفاع 500 متر إلى أسفل الجرف.

وقال المسؤول في شرطة المقاطعة أشوك كومار لوكالة فرانس برس إنه "تم انقاذ عشرين شخصا".

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه سيتم تأمين "كل المساعدة الممكنة" للناجين.وكتب على تويتر الأربعاء "في هذه اللحظة المأساوية، بالي مع العائلات الحزينة".

تتكرر حوادث الطرق المميتة في مقاطعة أوتارانتشال التي تعبر جزءا من جبال الهيمالايا الهندية وتضم العديد من أماكن الحج الدينية.

وقتل أكثر من عشرين حاجا في يونيو/حزيران الفائت اثر سقوط حافلة في قاع واد وكانوا في طريقهم إلى ضريح مخصص للإلاه الهندوسي يامونا، شمال عاصمة مقاطعة دهرادون.

ووفقا لتقرير للبنك الدولي نُشر العام الفائت، فإن الهند مسؤولة عن 11% من العدد العالمي الاجمالي للوفيات التي تسببت فيها حوادث الطرق، بينما لا تضم سوى 1% فقط من مجموع أسطول السيارات في العالم.

تتسب حوادث الطرق في مقتل نحو 150 ألف شخص في الهند سنويا، أي بمعدل وفاة واحدة كل أربع دقائق، وفقا لهذا التقرير، وتكلّف الاقتصاد الهندي نحو 75 مليار دولار سنويا.