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تعرضت مدينة زابوريجيا الأوكرانية لهجوم صاروخي، وسُمع دوي عدة انفجارات في المنطقة.

وقال مسؤولون محليون إن سبعة صواريخ روسية ضربت البنية التحتية والمباني السكنية بالمدينة.

ويعمل رجال الإنقاذ على إخراج العديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وتأكد مقتل شخص على الأقل، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

يذكر أن مدينة زابوريجيا قريبة من خط المواجهة، وهي عاصمة منطقة تحمل نفس الاسم أعلنت روسيا ضمها بشكل غير قانوني.

وتعرضت مواقع أخرى غير عسكرية عبر أوكرانيا للقصف، بما في ذلك محطات طاقة، وخطوط لنقل الكهرباء، ومبان سكنية.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تنتقم من النكسات الأخيرة في ساحة المعركة.

وأعلن الحاكم الإقليمي لمدينة زابوريجيا، أوليكساندر ستاروخ، عن مقتل شخصين في هجمات صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال على تطبيق تلغرام للمراسلة: "توفيت امرأة، وتوفيت أخرى في سيارة إسعاف".

وأضاف: "هناك ما لا يقل عن خمسة أشخاص تحت أنقاض المباني، وجرى إنقاذ الكثيرين، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتخضع للرعاية حاليا. وتجري عمليات الإنقاذ في مكان الحادث حاليا".

وكتب ستاروخ في وقت سابق أن الصواريخ ضربت مبان سكنية قبل الفجر، مما تسبب في حرائق و"تدمير كبير".

وحث ستاروخ الناس على إظهار "أقصى قدر من الحذر"، قائلا إن هناك "احتمالا كبيرا لهجمات صواريخ متكررة".

BBC مدينة زاباروجيا الأوكرانية تتعرض لهجوم صاروخي روسي

وألقى اللوم على روسيا، لكنها لم تعلق على الأمر بعد.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بتحقيق "استقرار" في أربع مناطق أوكرانية أعلن عن ضمها بشكل غير قانوني.

ولا تسيطر موسكو على جميع الأراضي في هذه المناطق الأربع، وخسرت أراض في مناطق معينة - متعهدة باستعادة أية أراض تخسرها.

وتحقق القوات الأوكرانية تقدما في الجنوب والشرق.

وقال سيرهي هايداي، الحاكم الإقليمي للوهانسك، لبي بي سي الأربعاء إن القوات الأوكرانية استعادت ست قرى في المنطقة.

وقال الرئيس زيلينسكي في وقت لاحق إن قواته استعادت ثلاث قرى أخرى في منطقة خيرسون.

ونجح الهجوم الأوكراني المضاد أيضا في استعادة مدينة ليمان الاستراتيجية.