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واشنطن: مددت إيران إفراجها الموقت عن مواطن أميركي أطلق سراحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفق ما أعلن شقيقه السبت معرباً عن الأمل في أن يصبح الإفراج نهائيا.

وسياماك نمازي رجل أعمال إيراني أميركي يبلغ من العمر 51 عاما اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتم اعتقال والده المسؤول السابق باليونيسف باقر نمازي (85 عاما) في العام التالي عندما سافر إلى إيران للمطالبة بالإفراج عن سياماك.

وكلاهما أدين بالتجسس وهي مزاعم ينفيانها. وسُمح لباقر نمازي الذي أُعفي في عام 2020 من قضاء عقوبته لأسباب طبية، بمغادرة إيران الأربعاء للسفر إلى أبوظبي وتلقي العلاج هناك.

وقال شقيق سياماك، باباك نمازي، السبت إن السلطات الإيرانية منحت شقيقه افراجا جديدا مدته ثلاثة أيام، معربا عن أمله في أن يتم تمديده.

وكتب باباك "نأمل ونصلي من أجل منحه الحرية الكاملة قريبا حتى تتمكن عائلتنا في النهاية من لم شملها".

وأضاف أن والده، خلافا لتوصيات أطبائه الإيرانيين، لن يخضع حاليا لعملية جراحية لإزالة انسداد يهدد حياته في الشريان السباتي الأيسر، ولكنه سيحاول بدلا من ذلك اتباع علاجات بديلة أوصى بها الفريق الطبي في أبوظبي.

وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان حاليا في إيران: عماد شرقي، وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه بصورة موقتة.