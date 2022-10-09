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ليل (فرنسا): أنقذ الأحد أكثر من 360 مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش من فرنسا للوصول إلى إنكلترا على متن مراكب صغيرة، في البحر خلال عمليات عدة على ما ذكرت السلطات الفرنسية.

وأوضحت إدارة العمليات البحرية في المانش وبحر الشمال في بيان أن مركز عمليات المراقبة والإنقاذ أرسل زوارق عدة بعدما رصد مراكب عدة تواجه صعوبة في مضيق باد دو كاليه، بغية مساعدتها.

وقد نقل المهاجرون إلى مرافئ فرنسية عدة حيث كانت بانتظارهم فرق الإسعاف وشرطة الحدود.

وقام أكثر من 33500 شخص منذ مطلع السنة بعبور المانش المحفوف بالمخاطر إذ إن هذا البحر هو من الطرق البحرية الأكثر ازدحاماً في العالم. ويواصل عدد هؤلاء المهاجرين الارتفاع منذ 2018.