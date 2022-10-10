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تايبيه: في ذكرى اليوم الوطني في تايوان، اليوم الاثنين، الموافق 10 تشرين الأول/أكتوبر، وجهت رئيسة تايوان تساي إنغ وين تحذيراً إلى الصين مفاده أن الجزيرة لن تتخلى عن نمط حياتها الديموقراطي.

وقالت الرئيسة "الإجماع الأوسع داخل الشعب التايواني وبين مختلف أحزابنا السياسية هو أن علينا الدفاع عن سيادتنا الوطنية ونمط حياتنا الحر والديموقراطي" مشددة على أنه "حول هذه النقطة، لن نترك مجالا للمساومة".

مقارنة بين تايبيه وكييف

وقارنت تساي إنغ وين في خطابها بين وضع تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا الذي حرك المخاوف في الجزيرة من اجتياح صيني مماثل، فشبهت النزاع في أوكرانيا بهدف بكين المعلن بالسيطرة مستقبلا على تايوان.

وقالت "لا يمكننا إطلاقا تجاهل المخاطر التي تثيرها عمليات التوسع العسكري هذه على النظام العالمي الحر والديموقراطي، هذه التطورات على ترابط وثيق مع تايوان".

وتعتبر بكين الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها مستقبلا ولو بالقوة.