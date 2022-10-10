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تونس: عثر بحارة جنوب شرق تونس الاثنين على ثماني جثث يعتقد انها لمهاجرين نونسيين بطريقة غير قانونية فقدووا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية التونسية منذ أسبوعين، على ما أفاد الهلال الأحمر التونسي.

وقال منجي سليم المسؤول بمنظمة الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب لوكالة فرانس برس "عثر بحارة صباح اليوم (الاثنين)على ثماني جثث قبالة سواحل جرجيس (جنوب-شرق) يعتقد انها لمهاجرين غرق مركبهم منذ أسبوعين".

وتم أخذ عينات من الحامض النووي للجثث للتعرف على هويتهم، وفقاً للمصدر نفسه.

وكان مركب يقل 18 مهاجراً تونسياً بينهم رضيع فُقد منذ أسبوعين عرض سواحل جرجيس، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتتواصل عمليات البحث من قبل قوات خفر السواحل التونسية، وفقا للهلال الأحمر التونسي.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحياناً بحوادث غرق.

أزمة سياسية واقتصادية

تكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك نحو 11 ألفًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وخلال الفترة نفسها أوقف 536 مهربًا من بينهم 21 أجنبياً.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم لنقص في المعدات.

ومطلع أيلول/سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسياً حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وفقاً لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.