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إيلاف من الرباط: أطلقت مغربيات، الاثنين، مبادرة تضامنية دعما للنساء الإيرانيات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها ايران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاما، بعد توقيفها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق" بمبرر عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

لطيفة أحرار



وظهرت 23 مغربية، فنانات وكاتبات ومنتجات أفلام وفاعلات في المجتمع المدني وناشطات في المجال السياسي وصحفيات، في شريط قصير مدته دقيقة و7 ثوان، وهن يقصصن خصلات من شعرهن تعبيرا عن تضامنهن وانخراطهن في التحركات الاحتجاجية التي تعدت إيران لتشمل دولا عديدة عبر العالم.

وحمل الشريط عنوان "من أجل مهسا أميني، مريم وكل الأخريات"، وتخللت مشاهد قص المغربيات خصلات من شعرهن على وقع أغنية "بيلا تشاو" باللغة الفارسية، عبارات: "مناهضة لكل أشكال العنف ضد النساء"، و"المغربيات تتحركن للدفاع عن حرية وحقوق النساء"، و"في 10 أكتوبر 2022 نقص شعرنا من أجل حقوق نصف المجتمع".

عائشة الزعيمي السخري

ومن بين من ظهرن في الشريط، الممثلة قدس جندل والفنانة لطيفة أحرار والكاتبة نرجس النجار والبرلمانية نائلة التازي والصحفية سميرة سيطايل والناشطة السياسية فتيحة العايدي والفاعلة الجمعوية خولة أسباب بن عمر والصحفية غزلان الطيبي والكاتبة بهاء الطرابلسي والممثلة منى فتو والصحفية نادية لاركط والناشطة عائشة الزعيمي السخري والصحافية حسناء الداودي .



نادية لاركط

